Создатели «Лихих» и «Аутсорса» снимут фильм по хоррору Карины Шаинян «Саспыга»

В условиях перегруженного контентного рынка продюсеры систематически обращаются к литературе как к источнику проверенных историй, отметила в разговоре с «Ведомостями» гендиректор консалтинговой компании Wanta Group Мария Щербаль. 47% зрителей называют сюжет главным фактором выбора фильма, а каждый пятый (22%) готов изменить свои планы и пойти в кино, если фильм снят по известному произведению, следует из данных исследований Wanta Group. Адаптация уже популярной истории дает не только готовую драматургию, но и лояльное комьюнити – у «Среды» уже был такой положительный опыт с сериалом «Пищеблок», снятым по бестселлеру Алексея Иванова, резюмирует Щербаль.