Создатели «Лихих» и «Аутсорса» снимут фильм по хоррору Карины Шаинян «Саспыга»Сценарий полного метра напишет автор «Острова» Дмитрий Соболев
Продюсерская компания «Среда» приобрела права на экранизацию романа Карины Шаинян «Саспыга» и планирует поставить по этой книге фильм, рассказал «Ведомостям» ее генпродюсер Иван Самохвалов. Над сценарием работает Дмитрий Соболев, автор драмы Павла Лунгина «Остров»; имя режиссера и других членов творческой команды продюсер не раскрыл. Старт съемок запланирован на вторую половину 2026 г., они пройдут на месте действия романа – в Горном Алтае. Предполагаемая дата релиза – 2027 г.
По словам Самохвалова, у истории есть все элементы, чтобы получилась «незаурядная работа»: «Редкое сочетание по нашим временам – жанровый, но глубокий роман. В книжке есть все: сюжет, герои, глубина, саспенс. Когда ты читаешь и полностью погружаешься в калейдоскоп чувств, которые очень органично взаимодействуют друг с другом: красота и страх, мистика и неизвестность».
Кроме того, сюжет позволяет раскрыть потенциал почти не исследованного в российском кино сеттинга: благодаря книге можно почувствовать, что Горный Алтай сам по себе уже является жанром, добавляет Самохвалов.
Роман Карины Шаинян «Саспыга» вышел в начале 2025 г. в «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»). По сюжету, от конного похода отбивается туристка – тихая, незаметная Ася. Парням-гидам лень возвращаться, и за беглянкой отправляется повариха Катя. Так начинается жуткое и опасное путешествие двух девушек по лесам и ущельям, где реальность размывается, а мертвые донимают живых. Происходящие события оказываются связаны с местной легендой о мифическом существе саспыга – самом желанном трофее любого охотника.
В условиях перегруженного контентного рынка продюсеры систематически обращаются к литературе как к источнику проверенных историй, отметила в разговоре с «Ведомостями» гендиректор консалтинговой компании Wanta Group Мария Щербаль. 47% зрителей называют сюжет главным фактором выбора фильма, а каждый пятый (22%) готов изменить свои планы и пойти в кино, если фильм снят по известному произведению, следует из данных исследований Wanta Group. Адаптация уже популярной истории дает не только готовую драматургию, но и лояльное комьюнити – у «Среды» уже был такой положительный опыт с сериалом «Пищеблок», снятым по бестселлеру Алексея Иванова, резюмирует Щербаль.
Сам факт выбора в качестве основы жанра хоррор, который уже давно не был широко представлен в российском кино, внушает оптимизм, рассуждает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Качественный продакшн (который гарантирует «Среда») и качественный сценарий (который гарантируют Шаинян и Соболев) могут вдохнуть новую жизнь в это направление – индустрии нужны прецеденты того, что контент 18+ конкурентоспособен даже в ситуации тотальной заточенности на производство киносказок и другой семейной продукции, констатирует эксперт.
Главные успехи российского хоррора ранее были за рубежом, прежде всего в Латинской Америке, напоминает продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. По его словам, если у «Среды» будет проработана стратегия дистрибуции фильма и за рубежом, то по бизнес-модели «должно все сойтись».
Карина Шаинян знает Горный Алтай не понаслышке – более 20 лет ходит в конные походы, рассказывала сама писатель в интервью «Ведомостям». Сначала она приехала как турист, потом стала работать помощником инструктора, сейчас, как и ее героиня Катя, выполняет функции повара и частично гида. Горный Алтай вызывает чувство привыкания у многих – местные в шутку называют это «алтайской болезнью», говорит писатель.
«Когда люди пытаются объяснить, зачем возвращаются, они, конечно, говорят про красоту этих мест, про атмосферу, но всегда в рассказах проскальзывает, что есть нечто иное, нечто большее <…> Отключение внутреннего диалога – чего в нормальной жизни люди добиваются какими-то сверхусилиями, медитациями, обучением специальным практикам – в походе происходит автоматически», – пояснила Шаинян.
Слово саспыга, как и само это существо – плод воображения автора, причем легенда просто приснилась писателю во время одного из походов, вспоминает она. В книгу вошло многое из личного опыта Шаинян, однако таких форс-мажорных ситуаций – когда туристка сознательно сбегает от группы – в ее практике не случалось.
«На моей памяти катастрофическая ситуация была только один раз – когда мы трое суток искали одну парочку. Они пошли погулять, и тут упал туман. Мы на технике безопасности всегда говорим: в такой ситуации <…> главное – сидите на одном месте. А они проигнорировали это правило, пошли искать дорогу вниз по ручью и на третий день вышли к селу Чемал через 70 километров», – рассказывает Шаинян.
Летом 2025 г. было объявлено о съемках полнометражной экранизации еще одного бестселлера новой российской хоррор-волны – романа Светланы Тюльбашевой «Лес», действие которого происходит в Карелии. Главные роли исполнят Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, режиссер – Гамлет Дульян. Производственная компания – Nemesis Films. О продаже прав на роман «Семь способов засолки душ» в сентябре 2024 г. сообщила писатель Вера Богданова – триллер о секте в горноалтайском городе будет экранизирован в форме сериала.
Снятый «Средой» хоррор-сериал «Пищеблок» (2021-2023 гг.), вдохновленный одноименным бестселлером Алексея Иванова, выдержал два сезона. В августе 2025 г. было объявлено, что эта продюсерская компания произведет сериал по другой книге Иванова – фантастическому экшну «Вегетация». В числе популярных проектов «Среды» – сериалы «Лихие», «Аутсорс», «Трасса» и т. д.