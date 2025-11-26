Россияне снова начали зачитываться книгами Дейла Карнеги

Россияне снова начали зачитываться книгами Дейла КарнегиЭто говорит о том, что они предпочитают искать ответы на прикладные вопросы у проверенных авторов, считают эксперты
Продажи книг «Как завоевать друзей и оказать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить» американского автора Дейла Карнеги в России увеличились в январе – сентябре 2025 г. на 30% в денежном выражении к тому же периоду 2023 г., следует из данных издательства «АСТ нонфикшн». Абсолютные показатели в компании не раскрыли. В оценке учитывались продажи этих бумажных книг у всех издательств, которые занимаются их выпуском, в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город – Буквоед», а также на маркетплейсах Wildberries и Ozon.
Дейл Карнеги (1888–1955 гг.) – педагог и оратор, автор теории эффективного общения. Его мотивационное руководство «Как завоевать друзей и оказать влияние на людей» учит тому, как привлечь людей на свою сторону в конфликте, стать эффективным руководителем и успешно ориентироваться в любой социальной ситуации, указано на сайте АСТ. А книга «Как перестать беспокоиться и начать жить» объясняет, как спокойно реагировать на критику, быть в тонусе, создавать себе нужное настроение и т. д.
Продажи бумажной прикладной литературы в 2025 г. увеличатся на 14,6% до 39,7 млрд руб. и составят 34,9% российского книжного рынка, следует из прогноза «Эксмо-АСТ». Весь рынок в денежном выражении, прогнозируют там же, может вырасти по итогам этого года на 16% до 114 млрд руб.
Рост интереса к классике нонфикшн-литературы говорит о том, что в условиях обилия новинок «читатели ценят проверенные решения», отмечает директор «АСТ нонфишкн» Евгения Ларина: «Они ищут гарантированную глубину содержания и практическую пользу, которые предлагают работы, выдержавшие проверку временем».
Читатели действительно предпочитают искать ответы на свои прикладные вопросы в проверенных книгах и у известных авторов, потому что такой подход дает им больше уверенности в результате, согласен автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Поскольку Карнеги действительно уже стал классиком мотивационного нонфикшена, логично, что читатели обращаются именно к его произведениям, отмечает он. При этом дополнительным драйвером продаж такой классики могут также выступить новые переводы и оформления переизданий, также добавляет Шабашов.