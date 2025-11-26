Россияне снова начали зачитываться книгами Дейла Карнеги

Продажи книг «Как завоевать друзей и оказать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить» американского автора Дейла Карнеги в России увеличились в январе – сентябре 2025 г. на 30% в денежном выражении к тому же периоду 2023 г., следует из данных издательства «АСТ нонфикшн». Абсолютные показатели в компании не раскрыли. В оценке учитывались продажи этих бумажных книг у всех издательств, которые занимаются их выпуском, в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город – Буквоед», а также на маркетплейсах Wildberries и Ozon.