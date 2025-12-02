Юрлицо «Like центра» Аяза Шабутдинова просят признать банкротом

При этом перспективы реального взыскания задолженности с юрлица «Like центра» пока кажутся маловероятными, отметила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. У онлайн-школы, по ее словам, обычно есть «нематериальные» активы, в том числе методики, доступ к платформе и т. д., но их сложно оценить и, тем более, продать, пояснила она. В то же время основные материальные активы образовательной компании – офисная техника, мебель и т. д. имеют низкую ликвидационную стоимость и, вероятно, уже заложены или арестованы по другим исполнительным производствам, резюмирует Пугачева.