Юрлицо «Like центра» Аяза Шабутдинова просят признать банкротом

Юрлицо «Like центра» Аяза Шабутдинова просят признать банкротомЗаявление в суд подали бывшие ученики этой бизнес-школы
Экс-студенты бизнес-школы «Like центр», которую основал осужденный за мошенничество инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, направили в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ее юрлица – АНО «Центр развития предпринимательства +» (именно на него оформлена образовательная лицензия компании). Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе юридического сервиса DestraLegal.ru, который представляет интересы кредиторов в суде. Заявление бывших студентов бизнес-школы оставлено без движения до января 2026 г., следует из данных картотеки арбитражных дел.
На банкротство юрлица «Like центра» подали 11 его экс-учеников, все они выиграли суды о возврате стоимости онлайн-курсов, но образовательная компания не выплатила им задолженность, пояснили в DestraLegal.ru. Сумма требований бывших студентов варьируется от 300 000 до почти 3 млн руб., их общий объем составляет примерно 10 млн руб., также уточнил представитель юридического сервиса.
На текущий момент в отношении «Like центра» открыто 190 исполнительных производств на общую сумму 85 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее в этом году некоторые исполнительные производства уже были возвращены заявителям по причине того, что «у должника отсутствует имущество», указано там же.
Учредители АНО «Центр развития предпринимательства +» не заявлены, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка этого юрлица в 2023 г. по РСБУ составила 5 млрд руб., а чистый убыток достиг 199 млн руб. Более актуальных данных нет. ФНС приостановила операции по банковским счетам АНО «Центр развития предпринимательства +» из-за непредставления налоговой декларации и расчета сумм НДФЛ. Имущества у юрлица, согласно «СПАРК-Интерфаксу», нет. Совокупная выручка «Like центра» в 2024 г. сократилась в 5,4 раза в сравнении с 2023 г. до 1,1 млрд руб., следует из оценки исследовательской компании Smart Ranking.
В октябре 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил основателя «Like центра» Аяза Шабутдинова, известного продажей обучающих курсов для «будущих миллионеров», к семи годам лишения свободы общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также назначил ему штраф в размере 5 млн руб. По делу были признаны потерпевшими более 113 человек, а причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.
АНО «Центр развития предпринимательства +» не снимает с себя обязательств по погашению кредиторской задолженности законными способами, которые не нарушают интересов заявителей и очередности требований кредиторов, сообщил «Ведомостям» представитель этого юрлица. Но на текущий момент АНО не может удовлетворить все предъявляемые требования, поскольку деятельность компании «приостановлена в связи с блокировкой расчетных счетов и запретов на определенные действия», пояснил он.
«Чтобы компания могла возобновить свою деятельность, необходимо сформировать новый орган управления, но в силу ведущегося судебного процесса сделать это невозможно», – резюмировал представитель АНО «Центр развития предпринимательства +».
Для инициирования процедуры банкротства юрлица подтвержденные судом требования кредитора должны составлять не менее 2 млн руб., а период неисполнения обязательства должником – превышать срок в три месяца, пояснил старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Если указанные условия будут соблюдены, то суд может ввести процедуру наблюдения, в рамках которой назначенный им временный управляющий будет анализировать финансовое состояние должника, а также определять, есть ли основания для его признания банкротом и введения процедуры конкурсного производства, добавляет он.
При этом перспективы реального взыскания задолженности с юрлица «Like центра» пока кажутся маловероятными, отметила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. У онлайн-школы, по ее словам, обычно есть «нематериальные» активы, в том числе методики, доступ к платформе и т. д., но их сложно оценить и, тем более, продать, пояснила она. В то же время основные материальные активы образовательной компании – офисная техника, мебель и т. д. имеют низкую ликвидационную стоимость и, вероятно, уже заложены или арестованы по другим исполнительным производствам, резюмирует Пугачева.