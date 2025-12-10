Рекламщики идут на мировую с дистрибуторами китайских авто по искам из-за долгов

Дистрибутор бренда BAIC (ООО «Баик рус») обязался выплатить агентству «Лайон коммьюникейшнз» (входит в группу компаний «Родная речь») 400 млн руб. А дистрибутор Kaiyi (ООО «Каи рус») – 245 млн руб. агентству IVK Media Solutions и 5 млн руб. DOT Digital Agency, следует из материалов этих дел. Согласно условиям соглашений, дистрибуторы уже должны были выплатить «Лайон коммьюникейшнз» и DOT Digital Agency указанные суммы в полном объеме. При этом IVK Media Solutions, дистрибутор Kaiyi, на текущий момент должен был перевести 232,9 млн руб., еще 12,1 млн руб. поступят на счет агентства до 30 декабря. Сумма выплат по искам «Лайон коммьюникейшнз» к ООО «Баик рус» и IVK Media Solutions к ООО «Каи рус» была снижена относительно изначальных исковых требований, ранее они составляли 592 млн и 363 млн руб. соответственно.