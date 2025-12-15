Суд отменил предписание ФАС о штрафе на 2 млрд рублей для «Просвещения»Издательство будет обязано снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии
Девятый арбитражный апелляционный суд, в понедельник, 15 декабря, отменил выданное ФАС предписание издательству «Просвещение» (входит в одноименную группу компаний) перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода». Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом судебного процесса. При этом, как уточнили они, суд оставил в силе второе предписание службы издательству – снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.
Сегодняшнее завершение судебного разбирательства рассматривается в «Просвещении» как этап конструктивного диалога с ФАС, направленного на выработку согласованных механизмов ценообразования в интересах системы образования нашей страны, сообщил «Ведомостям» представитель издательства. По его словам, доступность учебной литературы для школ и родителей – один из ключевых приоритетов компании.
«Ведомости» направили запрос в ФАС.
Указанные предписания ФАС выдала издательству «Просвещение» в январе 2025 г., признав его нарушившим антимонопольное законодательство. Ведомство, как отмечали в его пресс-службе, выявило, что в 2021–2023 гг. «Просвещение» установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку, что привело к росту рентабельности издательства, «значительно превысившей среднеотраслевой уровень».
В августе Арбитражный суд Москвы признал законными оба предписания ФАС в отношении «Просвещения». В суде представитель службы говорил о том, что издательство «пользуется своей рыночной властью, чтобы, по сути, на этом монопольном положении заработать и увеличить собственную прибыль за счет тех субъектов, которые не могут отказаться от товара, предоставляемого монополистом». Кроме того, он отметил, что оборотный штраф в 2 млрд руб. – «это не какая-то карательная санкция, а то, чего не должно было быть у «Просвещения», если бы оно не допускало нарушений»
Представитель «Просвещения» тогда заявил в суде, что субъектный состав правонарушения не установлен, «поскольку доминирующее положение на рынках отсутствует». Кроме того, он отметил, что «отсутствует и объективная сторона нарушения, поскольку расчет себестоимости был произведен неправильно, а размер рентабельности в нем завышен».
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.