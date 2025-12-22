«Итоги года» с Владимиром Путиным в телеэфире посмотрело более 16 млн россиян

При этом в 2025 г. трансляцию «Итогов года» с президентом вели десять телеканалов, что является рекордом за последние пять лет. В 2024 г. их было восемь, в 2023 г. – шесть, в 2021 г. – пять. В сравнении с прошлым годом к телевещателям «Россия 1», «Первый канал», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Мир», «Соловьев Live» добавились «ТВ Центр» и ОТР. Больше всего зрителей собрала трансляция выступления президента в эфире «России 1»: на этом телеканале ее посмотрело 5,2 млн человек, следует из данных Mediascope. На втором месте – «Первый канал» (4 млн человек), а на третьей позиции – НТВ (2,37 млн человек), указано там же.