«Итоги года» с Владимиром Путиным в телеэфире посмотрело более 16 млн россиян

«Итоги года» с Владимиром Путиным в телеэфире посмотрело более 16 млн россиянКлючевыми темами в этом году стали внешняя политика России и налоговые изменения, отмечают политологи
Трансляцию «Итогов года» с Владимиром Путиным (пресс-конференция была совмещена с прямой линией) 19 декабря в прямом эфире на ТВ посмотрело 16,3 млн россиян старше четырех лет. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope.
Интерес россиян к этому телевизионному событию продолжает держаться на высоком уровне. В декабре 2024 г., согласно данным Mediascope, телеаудитория «Итогов года» оказалась рекордной за последние пять лет и достигла 17 млн человек. В декабре 2023 г. она составила 16,3 млн россиян. В 2022 г. мероприятие не проводилось. А в декабре 2021 г. итоговую пресс-конференцию Путина в прямом эфире на ТВ посмотрело 16,8 млн человек, следует из данных Mediascope.
При этом в 2025 г. трансляцию «Итогов года» с президентом вели десять телеканалов, что является рекордом за последние пять лет. В 2024 г. их было восемь, в 2023 г. – шесть, в 2021 г. – пять. В сравнении с прошлым годом к телевещателям «Россия 1», «Первый канал», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Мир», «Соловьев Live» добавились «ТВ Центр» и ОТР. Больше всего зрителей собрала трансляция выступления президента в эфире «России 1»: на этом телеканале ее посмотрело 5,2 млн человек, следует из данных Mediascope. На втором месте – «Первый канал» (4 млн человек), а на третьей позиции – НТВ (2,37 млн человек), указано там же.
На цифровых ресурсах «Первого канала» трансляция «Итогов года» собрала 9,6 млн просмотров, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вещателя. На Rutube ее посмотрели «миллионы пользователей», отметил представитель этого видеохостинга. «Ведомости» направили запрос в ВГТРК и VK.
Во время «Итогов года» 19 декабря Путин рассказал, что стратегическая инициатива в рамках конфликта на Украине полностью находится у российских войск. Он отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в его мирном завершении, но не видит готовности Киева к переговорам, в том числе по территориальному вопросу.
Путин также прокомментировал изменения в налоговой сфере. По его словам, повышение НДС и утильсбора «не будет вечным». Кроме того, президент высказал свое мнение об инициативе Евросоюза по изъятию российских активов, развитии мессенджера Max и стимулировании рождаемости в стране. Всего трансляция итогов года с президентом длилась 4,5 часа, за это время президент ответил на 74 вопроса и просьбы граждан.
Важными темами «Итогов года» стали спецоперация и внешняя политика, уверен политолог Александр Немцев. Президент выступил с развернутой обратной связью о том, какие переговоры Россия ведет с США, что он думает об украинской власти, а также рассказал как продвигаются российские войска на Донбассе и в Запорожской области, отмечает он.
Кроме того, Путин впервые прокомментировал налоговые изменения, которые были приняты в этом году, также добавляет Немцев: «Президент выступил в роли успокаивающей силы, подчеркнув, что власть понимает тревоги людей и рассматривает возможность смягчения некоторых решений по налогам в будущем».
Не обошел вниманием Путин и повестку в субъектах России, говорит заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон: «Обращения, направленные президенту и прозвучавшие в эфире, охватили ключевые болевые точки и успехи региональных команд из разных сфер – от социальной политики до инфраструктуры».
Ключевой посыл «Итогов года», который свойственен для жанра прямых линий президента в целом, заключается в том, что «все под контролем», что «у нас управляемая ситуация и в политике, и в экономике», считает политолог Алексей Макаркин. Этот тезис важен как для основной аудитории трансляции – людей старшего возраста и бюджетников, составляющих ядерный электорат президента, так и для тех, кто смотрит ее частично, уверен эксперт: «Людям важно чувствовать уверенность власти, чтобы четче понимать личные перспективы».