Что значат внешнеполитические заявления Владимира Путина в ходе прямой линии

Президент не обошел стороной и решение саммита Евросоюза пока не использовать российские активы для финансирования Украины. Он заявил, что экспроприация российских активов вызовет подрыв доверия к еврозоне со стороны многих стран. По его словам, решения, связанные с изъятием чужих финансовых средств, несут не только репутационные риски, но и более глубокие последствия. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия в данном случае к еврозоне», – отметил Путин. Президент констатировал, что в европейской финансовой системе свои золотовалютные резервы разместили не только российские денежные власти, но и другие страны, располагающие свободными ресурсами, прежде всего нефтедобывающие государства. Путин указал, что эти страны уже внимательно наблюдают за ситуацией и у них возникают сомнения и подозрения относительно надежности хранения активов в Европе.