Что значат внешнеполитические заявления Владимира Путина в ходе прямой линии

Что значат внешнеполитические заявления Владимира Путина в ходе прямой линииОн коснулся переговоров, выборов на Украине и попыток ЕС изъять активы России
На итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин затронул более 70 тем. По внешнеполитическим вопросам российский глава государства, как и в прошлом году, основной акцент сделал на ходе российско-украинского конфликта, перспективах урегулирования этого кризиса, а также отношениях России со странами Запада в целом.
Будущее России и Запада
Россия готова и хочет завершить украинский конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены в МИДе летом 2024 г., и при устранении первопричины кризиса, подчеркнул Путин. Он уточнил, что пока не просматривается готовность к переговорам со стороны нынешнего украинского руководства, хотя и подчеркнул, что «все-таки» есть информация «об определенных сигналах» о намерении Киева вести «какой-то диалог». По его словам, после освобождения Курской области от ВСУ стратегическая инициатива «целиком и полностью» на стороне Москвы.
На следующий день после прямой линии, 20 декабря, стартовала встреча американской и российской делегаций в Майами, которая продолжилась и 21 декабря. От России там был спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент также сказал, что новых специальных военных операций не будет, если западные страны будут с уважением относиться к России. В качестве основных факторов таких отношений президент указал взаимное уважение и работу «на равных». По его словам, если Европе и России удастся достичь такого исхода, то «выиграют от этого все». В противном случае «Европа постепенно будет исчезать».
В этом контексте Путин в очередной раз подчеркнул важность мирных инициатив президента США Дональда Трампа, который с февраля 2025 г. старается способствовать продвижению переговорного процесса. Путин назвал его усилия «искренними». Он также объяснил, что американцы к России обращались с просьбой пойти на «определенные компромиссы» и Москва согласилась. Поэтому, подчеркнул он, «мяч целиком и полностью на стороне» западных стран.
Говоря о возможных негативных сценариях, президент заявил, что попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень и расширит его вплоть до крупномасштабного военного конфликта.
Пространство для продолжения переговоров России со странами Запада и Украиной еще сохраняется, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. При этом динамичность этого процесса и его результативность, по мнению эксперта, в следующем году маловероятны. С одной стороны, ведущие европейские государства, подпитывая Киев и провоцируя потенциально новые взрывоопасные кризисы, пытаются найти свою нишу в формирующейся новой архитектуре глобальной безопасности. С другой стороны, продолжает эксперт, за счет украинского кризиса США стремятся выстроить параметры отношений с Москвой. «Российско-украинский конфликт спровоцировал в странах Запада серьезные дискуссии относительно своего места в глобальной политике. Поэтому «самопожертвование» украинцев – их козырная карта в переговорах с российской стороной», – добавил эксперт-международник.
В этих условиях государства Евросоюза продолжат оказывать поддержку Киеву, чтобы тот продолжал оказывать сопротивление России, допустил Бордачев: «Европейские страны и Украина не видят потенциальных для себя выгод от окончания боевых действий. Чем больше они испытают издержек от продолжения боевых действий, тем ближе перспективы урегулирования. Поэтому российской стороне придется продолжить наступление».
Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков исключил вероятность заключения мирного договора между Россией и Украиной в следующем году. По его словам, Киев при поддержке европейских государств на данный момент стремится затянуть переговорный процесс, выставляя невыполнимые условия, которые не соответствуют ситуации на текущей линии фронта, чтобы выиграть для себя время. Ситуация начнет меняться в случае серьезного давления администрации Трампа на Европу и украинское руководство, а также в зависимости от темпов российского наступления, полагает эксперт. На способность Украины к сопротивлению потенциально может оказать влияние приход в европейских странах правоцентристов-евроскептиков, выступающих за отказ от поддержки Киева, добавил политолог.
Скориков также не исключил риск прямого военного столкновения российских вооруженных сил с армиями европейских государств. «Не стоит недооценивать уровень отвязности европейских леволиберальных глобалистов. С их точки зрения, российско-украинский конфликт происходит в плоскости противостояния левых сил с условными трампистами. Поражение Украины рискует также привести к поражению левых в Европе. Поэтому ради собственного выживания, полагаю, они не побрезгуют даже устроить крупную войну на континенте», – допустил эксперт.
Российские активы и ЕС
Президент не обошел стороной и решение саммита Евросоюза пока не использовать российские активы для финансирования Украины. Он заявил, что экспроприация российских активов вызовет подрыв доверия к еврозоне со стороны многих стран. По его словам, решения, связанные с изъятием чужих финансовых средств, несут не только репутационные риски, но и более глубокие последствия. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия в данном случае к еврозоне», – отметил Путин. Президент констатировал, что в европейской финансовой системе свои золотовалютные резервы разместили не только российские денежные власти, но и другие страны, располагающие свободными ресурсами, прежде всего нефтедобывающие государства. Путин указал, что эти страны уже внимательно наблюдают за ситуацией и у них возникают сомнения и подозрения относительно надежности хранения активов в Европе.
Выборы на Украине
Президент Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности на Украине во время президентских выборов: «Хотя бы воздержаться от ударов вглубь». По его словам, в России, по разным подсчетам, проживает от 5 млн до 10 млн граждан Украины, поэтому Москва будет требовать, чтобы они участвовали в голосовании.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова после прямой линии с Путиным прокомментировала возможность голосования украинцев в России. «Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», – говорится в ее заявлении, распространенном в Telegram-канале комиссии 19 декабря.
Технических сложностей с организацией такого голосования с привлечением российских ресурсов не будет: оно аналогично механизму «мобильный избиратель» на федеральных выборах (для голосования достаточно заранее поданной заявки и документа, подтверждающего личность), который успешно применяется уже почти 10 лет, говорит юрист Олег Захаров. При этом, по его словам, есть вопросы нормативного и организационного характера, для решения которых потребуется принятие поправок в законодательство.
«Прежде всего это выплаты членам УИК за выборы, проводимые в другом государстве, – сейчас такой случай законом не предусмотрен, нужна корректировка бюджетных правил. Второй пласт – списки избирателей и бюллетени, будут ли они предоставляться украинской стороной или изготавливаться на месте. И наконец, передача протоколов об итогах голосования – сейчас нормативные акты ЦИК не предусматривают такой опции для ГАС «Выборы», – сказал эксперт. Но в целом при наличии политического решения Госдума и Совет Федерации могут оперативно принять необходимые поправки, а ЦИК – реализовать их на практике, уверен Захаров.
Обеспечение проведения голосования за рубежом – это вопрос дипломатических и консульских учреждений государства, в данном случае Украины, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Но проблема в том, что их нет. Для организации голосования украинских граждан силами России как жеста доброй воли требуется международно-правовое основание, т. е. российско-украинское соглашение, иначе такую «самодеятельность» можно принять за вмешательство во внутренние дела украинского государства», – сказал он «Ведомостям».
Украинцы, проживающие в России, к сожалению, не смогут реализовать свое избирательное право, считает депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»). Зеленский примет все меры, чтобы украинцы в России не смогли участвовать в выборах. Он пойдет по выданному Брюсселем сценарию, как и Майя Санду в Молдавии, которая лишила права голоса почти 400 000 своих граждан в России, говорит она. Мнение украинцев, живущих в России, должно учитываться Киевом, но нынешние украинские власти не заинтересованы в их участии в выборах.