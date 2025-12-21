Как Владимир Путин отвечал во время «Итогов года»: инфографика

Как Владимир Путин отвечал во время «Итогов года»: инфографикаНа журналистов пришлось гораздо больше вопросов, чем на граждан
19 декабря в Гостином дворе в третий раз состоялась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным, объединившая форматы большой пресс‑конференции и прямой линии. О продолжительности события, количестве поступивших обращений, а также о том, кто и какие вопросы задавал президенту, – в инфографике «Ведомостей».
Как и год назад, общение президента с россиянами длилось 4 часа 27 минут. В общей сложности с 2001 г. суммарная продолжительность прямых линий (в том числе в объединенном с пресс‑конференцией формате) превысила 82 часа.
Глава государства ответил на 74 вопроса и просьбы – это меньше, чем в прошлом году (некоторые из обращений включали два и более вопросов/просьб, они посчитаны за одно обращение, учтены также вопросы из смс-сообщений, на которые президент ответил по собственной инициативе).
В этом году на прямую линию поступило свыше 3 млн обращений россиян, сообщили ведущие в ходе мероприятия. Этот показатель значительно превосходит результаты мероприятий такого формата за последние годы и может сравниться сравниться с прямой линией в 2015 г., когда, по данным организаторов, было зафиксировано более 3,2 млн вопросов и просьб.
Несмотря на рост числа обращений от простых граждан, их доля от общем объеме вопросов, прозвучавших во время прямого эфира, составила лишь 22% (16), включая отправленные смс-сообщением. Остальные поступили от ведущих или присутствовавших в студии журналистов. Еще 14 вопросов были заданы президенту в формате блица.
Из 16 обращений граждан восемь были сформулированы как просьбы (например, о продлении выплат по уходу за ребенком и расширении семейной ипотеки). В целом вопросы россиян касались преимущественно экономической ситуации (цен, инфляции), социальной политики (ипотеки, льгот) и личных вопросов президенту (например, интересовались графиком его рабочего дня).
Журналисты и ведущие в основном задавали главе государства вопросы, касавшиеся спецоперации на Украине и отношений России с другими странами. В частности, об этом спросили пять представителей иностранных СМИ.
Хотя общая продолжительность прямой линии оказалась такой же, как и год назад, число слов, которые произнес Путин при ответе на вопросы, снизилось с примерно 20 000 в 2024 г. до 18 000.
Как и в предыдущие годы, президент чаще всего употреблял слова, связанные с Россией и россиянами, а также с проблемами и решениями. При этом в текущем году наблюдались некоторые изменения в лексике: глава государства чаще, чем в 2024 г., использовал слова «поддержка» и «молодые», а «Украина» – реже.