В 2025 году Rutube выплатил авторам контента почти 1,5 млрд рублей

В апреле ГПМ объявил о начале объединения своих цифровых активов – Rutube, Yappy (сейчас – Rutube Shorts) и онлайн-кинотеатра Premier под брендом видеохостинга. Rutube и Yappy перешли на единую платформу и плеер, до конца года они должны получить единую рекомендательную систему, поиск и интерфейс, рассказал в октябре гендиректор ГПМ Александр Жаров «Ведомостям» на ежегодной конференции «Медиабизнес». Юридический процесс объединения Rutube и Yappy, по его словам, завершится в I квартале 2026 г., такой же путь будет пройден в 2026 г. с онлайн-кинотеатром Premier.