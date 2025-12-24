В 2025 году Rutube выплатил авторам контента почти 1,5 млрд рублей

В 2025 году Rutube выплатил авторам контента почти 1,5 млрд рублейС июля на платформе действует динамическая система монетизации
Видеохостинг Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»; ГПМ) в 2025 г. выплатил создателям контента 1,45 млрд руб. за демонстрацию рекламы в их роликах, сообщил «Ведомостям» его представитель. Конкретно в IV квартале (октябрь – декабрь) самый популярный автор на этой платформе получил выплату в размере 20 млн руб., второй и третий инфлюенсеры по размеру аудитории – 11 млн и 8 млн руб. соответственно, остальные блогеры из топ-10 – не менее 3 млн руб., также уточнил он.
Количество регулярно ведущих свой блог на видеохостинге авторов в 2025 г. достигло 240 000, а месячная аудитория Rutube составила 80,6 млн человек, следует из собственных данных площадки. Платформа существенно нарастила свои аудиторные показатели именно после замедления YouTube в России, писали ранее «Ведомости».
С июля Rutube перешел на динамическую систему монетизации, в рамках которой доход блогера зависит от популярности авторов и того, сколько рекламодатель заплатил за размещение рекламы в ролике. По действующим правилам для подключения монетизации на Rutube нужно набрать суммарно по всем видео на канале не менее 20 000 просмотров. Монетизацию могут подключить резиденты России старше 14 лет, имеющие статус самозанятого, ИП или юридического лица.
В апреле ГПМ объявил о начале объединения своих цифровых активов – Rutube, Yappy (сейчас – Rutube Shorts) и онлайн-кинотеатра Premier под брендом видеохостинга. Rutube и Yappy перешли на единую платформу и плеер, до конца года они должны получить единую рекомендательную систему, поиск и интерфейс, рассказал в октябре гендиректор ГПМ Александр Жаров «Ведомостям» на ежегодной конференции «Медиабизнес». Юридический процесс объединения Rutube и Yappy, по его словам, завершится в I квартале 2026 г., такой же путь будет пройден в 2026 г. с онлайн-кинотеатром Premier.
Объединение Rutube, Yappy и Premier Жаров объяснил тем, что ГПМ «борется за time-spent» (время, которое пользователь тратит на потребление контента. – «Ведомости»), чтобы люди проводили в цифровых активах холдинга «максимально возможное время». Rutube, как отметил он, должен работать для пользователей как большая воронка, генератор трафика.
По оценке Жарова, доходы Rutube от рекламной монетизации в 2025 г. превысят 2,2 млрд руб., а в 2026 г. увеличатся в 5-10 раз. В течение 5-7 лет, согласно прогнозу главы ГПМ, Rutube и Premier должны стать самоокупаемыми.
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2024 г. достигла 163,5 млрд руб., следует из данных финансовой отчетности этой компании по МСФО за соответствующий период. А чистый убыток составил 247 млн руб., указано там же. В свою очередь, в январе – июне 2025 г. выручка медиабизнеса «Газпрома» сократилась на 1% к тому же периоду 2024 г. до 79 млрд руб., при этом он показал чистую прибыль за указанный период – 15 млн руб.