В России выйдет первая после 28 лет перерыва режиссерская работа Пьера Ришара

«Уже более 40 лет я провожу время в южной деревушке Грюиссан, и среди местных жителей полно удивительных, колоритных людей <...> [которые и] стали источником вдохновения для фильма. И история с медведем тоже основана на реальных событиях. Действительно был медведь, который сбежал из зоопарка в Сижане – это город в 30 км от места, где я живу. Он пересекал пруд за прудом и в итоге почти подошел к моему дому. Я, к счастью, в тот момент был в Сибири», – поделился знаменитый актер.