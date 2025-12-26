В России выйдет первая после 28 лет перерыва режиссерская работа Пьера Ришара

В России выйдет первая после 28 лет перерыва режиссерская работа Пьера РишараВ составе продюсерской команды комедии создатели «Аутсорса» Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев
7 января в онлайн-кинотеатре Okko эксклюзивно выйдет комедия «Человек, который видел медведя, который видел человека» – первая с 1997 г. режиссерская работа Пьера Ришара, сообщил «Ведомостям» представитель платформы. В числе продюсеров проекта – один из основателей продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов и генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, работавшие вместе над сериалами «Аутсорс», «Трасса» и «Лихие».
Фильм впервые был представлен на Каннском кинофестивале лично Тьерри Фремо (художественный руководитель смотра) и невероятно тепло принят зрителем, отметил Гордеев. По его словам, новая кинокартина Ришара – это классическая французская комедия и одновременно «поучительная притча о настоящих ценностях, об отношении к материальному и взаимоотношениях со старшим поколением».
«Для меня всегда Пьер был человеком, который сформировал чувство тонкой самоиронии по отношению к жизни и самому себе. И не только у меня, но и у нескольких поколений моих соотечественников, – говорит Самохвалов. – Возможность быть одним из создателей его нового фильма – это шанс прикоснуться к значимой части истории европейского кинематографа».
Пьер Ришар сам появляется в кадре как отшельник-мизантроп Грегуар, чью жизнь переворачивает встреча с Мишелем, молодым человеком с синдромом Аспергера (Тими-Джой Марбо). Сообща они пытаются спасти огромного медведя, который сбежал из бродячего цирка и наводит ужас на местных жителей. Ришар выступил одним из соавторов сценария, а в основу истории вошли его собственные впечатления из жизни во французской глубинке, рассказал он в интервью «Ведомостям».
«Уже более 40 лет я провожу время в южной деревушке Грюиссан, и среди местных жителей полно удивительных, колоритных людей <...> [которые и] стали источником вдохновения для фильма. И история с медведем тоже основана на реальных событиях. Действительно был медведь, который сбежал из зоопарка в Сижане – это город в 30 км от места, где я живу. Он пересекал пруд за прудом и в итоге почти подошел к моему дому. Я, к счастью, в тот момент был в Сибири», – поделился знаменитый актер.
Ришар, которому в августе 2025 г. исполнился 91 год, – один из самых известных французских актеров. Наибольшую славу ему принесли комедии Франсиса Вебера «Невезучие» (1981 г.), «Папаши» (1983 г.), «Беглецы» (1986 г.), где компанию артисту составил Жерар Депардье. Ришар неоднократно появлялся в российских проектах. В частности, он сыграл в трех фильмах Наны Джорджадзе – «1001 рецепт влюбленного кулинара» (номинация на «Оскар», 1997 г.), «27 украденных поцелуев» (2000 г.) и «Кроличья лапа» (2021 г.), а также в сериале «Парижане» (2006 г.) и мелодраме «Продавец игрушек» (2012 г.). Комедия «Человек, который видел медведя, который видел человека» – это его девятая постановка как режиссера.