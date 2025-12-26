Пьер Ришар: «Любовь людей – это же самое ценное»

«Любовь людей – это же самое ценное»Любимый французский актер о том, как снимать кино в 90 лет, ужине с медведем и тропиках Амазонки
Вне всякого сомнения, Пьер Ришар, которому в августе этого года исполнился 91 год, остается одним из самых любимых в мире французских актеров. Наверное, наибольшую славу ему принесли комедии Франсиса Вебера – «Игрушка» (1976 г.), а также трилогия «Невезучие» (1981 г.), «Папаши» (1983 г.) и «Беглецы» (1986 г.), где сложился его грандиозный дуэт с Жераром Депардье.
Эти хиты пользовались сумасшедшей популярностью и в СССР, поэтому нет ничего удивительного в том, что Ришар стал желанным гостем на постсоветском пространстве. Артист сыграл в трех фильмах Наны Джорджадзе – «1001 рецепт влюбленного кулинара» (номинация на «Оскара» в 1997 г.), «27 украденных поцелуев» (2000 г.) и «Кроличья лапа» (2021 г.), появился в российском сериале «Парижане» (2006 г.) и мелодраме «Продавец игрушек» (2012 г.).
7 января в онлайн-кинотеатре Okko состоится международная онлайн-премьера нового фильма Пьера Ришара как режиссера – комедия «Человек, который видел медведя, который видел человека». И в продюсерской команде проекта есть россияне. В частности, генпродюсер «Среды» Иван Самохвалов и генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, известные по совместной работе над сериалами «Аутсорс», «Трасса» и «Лихие», ставшими зрительскими хитами.
Ришар сам появляется в кадре как отшельник-мизантроп Грегуар, чью жизнь переворачивает встреча с Мишелем, молодым человеком с синдромом Аспергера. Сообща они пытаются спасти огромного медведя, который сбежал из бродячего цирка и наводит ужас на местных жителей. Впервые фильм был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале в мае 2025 г.
В интервью «Ведомостям» Пьер Ришар рассказывает, почему решил взяться за режиссуру после почти 30-летнего перерыва и как поездка в Сибирь избавила его от знакомства с настоящим медведем.
«Медведя ловили около 10 дней – он прятался в пещере»
– Потому что раньше мне было нечего сказать. Но уже более 40 лет я провожу время в южной деревушке Грюиссан, и среди местных жителей полно удивительных, колоритных людей. Мясник, без памяти влюбленный в Джонни Холлидэя (французская рок-звезда. – «Ведомости»). Он уводил меня в холодильную камеру, чтобы в тишине, прикрыв глаза, слушать своего кумира – как будто это Моцарт. Мой механик – бывший угонщик и взломщик сейфов – так меня обожал, что никогда не брал денег за ремонт машины. Я расплачивался виски, который он пил как яблочный сок. Хозяин ресторана, где я часто бываю, поглощал десятки бараньих отбивных, распевая во все горло Карузо (самый известный тенор начала XX в. – «Ведомости»). Вот эти люди и стали источником вдохновения для фильма.
– И история с ним тоже основана на реальных событиях. Действительно был медведь, который сбежал из зоопарка в Сижане – это город в 30 км от места, где я живу. Он пересекал пруд за прудом и в итоге почти подошел к моему дому. Я, к счастью, в тот момент был в Сибири (с 1990-х гг. актер регулярно приезжает в Россию на фестивали, с творческими встречами и спектаклями. – «Ведомости»). В гостинице включил France 24 – а там на экране молодой человек говорит жандармам: «Да, я видел здесь медведя». Камера поворачивается – и я узнаю свой край, свои маленькие пруды. Медведя ловили около 10 дней – он прятался в пещере.
Я часто рассказываю эту историю, и все обычно смеются. Несколько лет назад я решил ее записать для возможной книги. О сценарии я тогда не думал – у меня на руках были лишь смешные истории о смешных людях. Этого, казалось, недостаточно для фильма. Как-то я говорил со своей подругой Анн-Софи Ривьер и сказал ей, цитируя Франсиса Вебера: «Я еще не нашел душу скрипки». А она нашла – ту драматическую линию, что соединила все истории. Именно Анн-Софи рассказала мне о синдроме Аспергера, и мы вместе придумали персонажа Мишеля – парня с расстройством аутистического спектра. Очень умного, с феноменальной памятью, но ранимого и трогательного. Именно поэтому мой герой Грегуар так глубоко к нему привязывается. Мишель и Грегуар – это и есть главные герои фильма. Ну и медведь, конечно.
– Мой друг Кристоф Дютюрон (режиссер драмы «Трое старых друзей» с Ришаром. – «Ведомости») был рядом, помогал и присматривал за мной. Когда ты играешь, то переходишь в несколько субъективное состояние. Иногда внутри сцены я бываю буквально заворожен партнером: «Как он прекрасно играет!» И забываю, что мне самому тоже нужно играть хорошо. (Смеется.) Ранее я уже работал с оператором Пьером Аимом – и то как актер. А со всей остальной съемочной группой познакомился впервые – мои старые знакомцы все разъехались работать то там, то здесь. Поэтому в вопросе команды я полагался на продюсера Фредерика Нидермайера. Мы снимали в основном на улице, поэтому вообще главным дирижером была погода. И, не считая пары штормов и ливней, все прошло замечательно.
– Да – после бессонной ночи. Мне явился дух Жака Розье, с которым я работал на фильме «Спасшиеся с острова Черепахи» (1976 г.), и он сказал: «Ты не обязан снимать именно так, как написал». Я переспросил: «Правда?» И решил изменить все – диалоги, декорации, ситуации, даже музыку. На следующий день съемочный план можно было выбросить. Вы бы видели лица оператора и первого ассистента! К счастью, продюсер поддержал меня. И Дютюрон тоже. Спасибо и Жаку Розье, который никогда не знал, что будет снимать завтра, и мог вовсе не снимать, до тех пор пока не появится вдохновение.
– Да, я люблю возмущаться – это то, что мною движет. Обожаю негодовать. Реклама меня раздражает, глупые телешоу выводят из себя, торговля оружием, естественно, возмущает. Но я говорил об этом всем через шутку. В новом фильме тема мягче, но не менее важна: экологическая катастрофа, которая нам всем угрожает. Прежде всего вырубка тропического леса Амазонии, легких планеты, – это же ужасно! Последствия почувствуют не только местные жители – рано или поздно они коснутся всех. Но, конечно, я добавил несколько юмористических сцен – это своего рода отражение моих бунтарских грез.
«Я хорошо знаю таких людей – я сам жил в замке»
– Кастинг-директор показал мне около десятка замечательных актеров, но уже в самом конце пришел Тими – самым последним. И сразу стало ясно: он тот самый. На съемки он принес свою особую манеру речи, свой внутренний мир. Он был идеален. Я ни разу не попросил его переснять сцену – если что-то переснимали, то из-за меня! И Гюстав Керверн, сыгравший отца Мишеля, потрясающий актер. Я уже встречался с ним на съемках фильма «А если мы все вместе?». Он один из настоящих людей.
– Я хорошо знаю таких людей – я сам жил в замке. (Смеется.) Моя бабушка никогда не знала цену деньгам – не смогла бы ответить, сколько стоит хлеб, если бы спросили. Дед был строгих нравов человек, выпускник Политеха (престижная Политехническая школа в Париже. – «Ведомости»). Каждый день начинал с занятий на лошади и только потом отправлялся на работу – на свой завод. Мой двоюродный брат, разумеется, тоже поступил в Политехническую школу. И я дважды сдавал экзамен, но в итоге однажды написал огромными буквами не вполне цензурное слово на гравии перед замком – и уехал жить в Париж к итальянской половине своей семьи (Дедушка артиста по материнской линии был итальянским иммигрантом. – «Ведомости»). (Смеется.)
– Поначалу дрессировщик Жан-Филипп Роман нас предупредил: держитесь от медведя не ближе чем в 10 метрах. Через несколько дней – не ближе пяти. Ну а через месяц мы могли бы вместе пойти ужинать. Честно, меня завораживали отношения между Жан-Филиппом и Шэдоу: иногда медведь ложился, и дрессировщик клал голову ему на живот. Просто для понимания – Шэдоу весит 500 кг, ест 40 кг еды в день и бегает со скоростью 50 км/ч.
– Это распространенная идиома (близка по смыслу поговорке «Слышал звон, да не знает, где он». – «Ведомости»). А раз у меня в сюжете медведь – вот и название.
– Да, и когда-то я тяжело переживал критику. Даже во времена «Невезучих» – фильм пользовался огромным успехом, а рецензии были ужасными. Потом в Монреале мне сказали: «Купи Les Inrocks». Там было четыре добрых страницы обо мне. В Париже – три страницы в Télérama. Затем – в Cahiers du Cinéma. И вдруг все изменилось. Сейчас на премьере «Человека...» в Каннах меня тронул до глубины души один момент – когда фотографы на красной дорожке опустили камеры и начали аплодировать. Это было искренне и тепло. Любовь людей – это же самое ценное.