Пьер Ришар: «Любовь людей – это же самое ценное»

Я часто рассказываю эту историю, и все обычно смеются. Несколько лет назад я решил ее записать для возможной книги. О сценарии я тогда не думал – у меня на руках были лишь смешные истории о смешных людях. Этого, казалось, недостаточно для фильма. Как-то я говорил со своей подругой Анн-Софи Ривьер и сказал ей, цитируя Франсиса Вебера: «Я еще не нашел душу скрипки». А она нашла – ту драматическую линию, что соединила все истории. Именно Анн-Софи рассказала мне о синдроме Аспергера, и мы вместе придумали персонажа Мишеля – парня с расстройством аутистического спектра. Очень умного, с феноменальной памятью, но ранимого и трогательного. Именно поэтому мой герой Грегуар так глубоко к нему привязывается. Мишель и Грегуар – это и есть главные герои фильма. Ну и медведь, конечно.