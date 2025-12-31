Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

63 млн просмотров: кто из авторов «Ведомостей» был самым продуктивным

Больше всего текстов в 2025 году написала Елена Мухаметшина
Ведомости
Специальный корреспондент газеты «Ведомости» Елена Мухаметшина.
Специальный корреспондент газеты «Ведомости» Елена Мухаметшина. / Андрей Гордеев / Ведомости

2464 материала опубликовали десять самых продуктивных авторов газеты «Ведомости» в 2025 г. В совокупности они набрали 63 млн просмотров.

Специальный корреспондент Елена Мухаметшина стала лидером как по общему количеству материалов (351), так и по суммарным просмотрам (13 051 021). На втором месте – редактор группы «Правовая информация» Яна Суринская, на третьем – обозреватель отдела «Международный опыт» Роман Романов.

О других главных итогах уходящего года читайте в нашем спецпроекте.

Читайте также:Путевая хроника: где корреспонденты «Ведомостей» были в этом году
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её