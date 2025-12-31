63 млн просмотров: кто из авторов «Ведомостей» был самым продуктивным

63 млн просмотров: кто из авторов «Ведомостей» был самым продуктивнымБольше всего текстов в 2025 году написала Елена Мухаметшина
2464 материала опубликовали десять самых продуктивных авторов газеты «Ведомости» в 2025 г. В совокупности они набрали 63 млн просмотров.
Специальный корреспондент Елена Мухаметшина стала лидером как по общему количеству материалов (351), так и по суммарным просмотрам (13 051 021). На втором месте – редактор группы «Правовая информация» Яна Суринская, на третьем – обозреватель отдела «Международный опыт» Роман Романов.
О других главных итогах уходящего года читайте в нашем спецпроекте.