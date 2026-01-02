Сборы «Чебурашки 2» превысили 1 млрд рублей

Сборы «Чебурашки 2» превысили 1 млрд рублейСиквел самого кассового релиза российского проката стал первым «миллиардером» года
Семейный приключенческий фильм «Чебурашка 2», стартовавший в прокате 1 января, преодолел рубеж сборов в 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 9.30 мск 2 января.
В новом фильме Гена, нелюдимый садовод, фактически стал отцом-одиночкой – он сам воспитывает Чебурашку, и не замечает, что его подопечный уже не ребенок. «Пришелец» не изменился внешне, но эмоционально и интеллектуально растет не по годам. Параллельно застройщики хотят выселить героев из их дома и построить на этом месте масштабный парк аттракционов. Режиссером продолжения остался Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»). В сиквеле к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенко, Сергей Лавыгин, Полина Гагарина и т.д.
Одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат вышли еще два высокобюджетных релиза, переосмысляющих советскую киноклассику – «Буратино» и «Простоквашино». То, что именно «Чебурашка 2» станет фаворитом праздничного бокс-офиса и первым из трех участников новогодней гонки преодолеет миллиардную отметку – «кажется, не было сомнений ни у кого в индустрии», отметила в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.
Среди благоприятных факторов Скурихина выделила узнаваемый бренд, отличный «сарафан» первой части, а также «крайне активную рекламную кампанию». «Чебурашка» был «примерно везде», подтвердил продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Прокатчик фильма «Централ Партнершип» – один из лидеров кросс-промо и, в частности, продвижение «Чебурашки» сопровождалось коллаборацией с сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», а также выпуском разнообразного мерча, рассказывает продюсер. По сути, единственным негативным фактором могла стать высокая конкуренция за семейного зрителя – но это проблема для всех ключевых релизов праздников, резюмирует Скурихина.
Первый «Чебурашка» (производство кинокомпании Yellow, Black & White) вышел в январе 2023 г. и стал самым кассовым релизом новейшего российского проката – финальный бокс-офис достиг 6,8 млрд руб. Сиквел стал 40-м «миллиардером» российского кинопроката.