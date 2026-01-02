Сборы «Чебурашки 2» превысили 1 млрд рублей

В новом фильме Гена, нелюдимый садовод, фактически стал отцом-одиночкой – он сам воспитывает Чебурашку, и не замечает, что его подопечный уже не ребенок. «Пришелец» не изменился внешне, но эмоционально и интеллектуально растет не по годам. Параллельно застройщики хотят выселить героев из их дома и построить на этом месте масштабный парк аттракционов. Режиссером продолжения остался Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»). В сиквеле к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенко, Сергей Лавыгин, Полина Гагарина и т.д.