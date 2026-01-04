Новая версия сказки «Золотой ключик» стала третьим «миллиардером» года

Новая версия сказки «Золотой ключик» стала третьим «миллиардером» годаМузыкальный фильм «Буратино» собрал 1 млрд рублей
Музыкальный приключенческий фильм «Буратино», стартовавший в прокате 1 января, преодолел рубеж сборов в 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 13:40 мск 4 января.
В основе сценария – классическая сказка «Золотой ключик» Алексея Толстого, а также музыкальный сериал 1975 г. «Приключения Буратино». По сюжету, одинокий мастер делает из полена куклу, которая оживает и превращается в шебутного мальчика. Несмотря на любовь папы, Буратино чувствует себя не таким, как все, и отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы доказать – он настоящий и хороший сын.
Главные роли в фильме исполнили Виталия Корниенко (она подарила голос и мимику кукле), Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и т.д. Режиссер – Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города»). Композитор советского хита Алексей Рыбников выступил в том же качестве и в новой версии.
«Буратино» несколько выделяется на фоне остальных ключевых участников «новогодней битвы» – «Чебурашка 2» и «Простоквашино», отметила в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. Это кино более эстетское. Кроме того, в киноленте задействованы актуальные молодые звезды, что потенциально позволит привлечь в кино именно молодежную аудиторию, считает эксперт: «Зритель 14–25 лет, если и готов идти на сказку, то не прочь, чтобы эта сказка была чуть более мрачной и многослойной».
Релиз ориентирован в значительной степени на подростков, согласен продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Отдельно продюсер отметил масштаб промо-кампании – дистрибуцией проекта занимается дистрибутор «НМГ Кинопрокат», который входит в «Национальную медиа группу», и на продвижением этой кинокартины стоит «вся мощь» данного холдинга. В кампании заметет и яркий социальный аспект, продолжает эксперт: «В частности, новогодний блокбастер был интегрирован в «Разговоры о важном», где на его примере говорили о теме инклюзии, а также был запущен социально-просветительский сайт буратинодобро.рф».
«Буратино» – это новый проект компаний Art Pictires и «Водород», известный по фантастическим блокбастерам «Притяжение», «Вторжение», «Сто лет тому вперед». Релиз стал третьим «миллиардером» российского бокс-офиса в 2026 г., уступив только «Чебурашке 2», и 42-м – за всю постсоветскую историю.