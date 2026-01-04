Новая версия сказки «Золотой ключик» стала третьим «миллиардером» года

«Буратино» несколько выделяется на фоне остальных ключевых участников «новогодней битвы» – «Чебурашка 2» и «Простоквашино», отметила в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. Это кино более эстетское. Кроме того, в киноленте задействованы актуальные молодые звезды, что потенциально позволит привлечь в кино именно молодежную аудиторию, считает эксперт: «Зритель 14–25 лет, если и готов идти на сказку, то не прочь, чтобы эта сказка была чуть более мрачной и многослойной».