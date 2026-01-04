Семейный фильм «Простоквашино» собрал 1 млрд рублей

Сюжет оригинального цикла мультфильмов по сказкам Эдуарда Успенского буквально перенесен на экран и несколько расширен новыми сюжетными линиями. Совсем юный, но очень серьезный парень по прозвищу Дядя Федор любит животных, но родители не разрешают ему завести питомца. Поэтому со своими новыми друзьями котом Матроскиным и псом Шариком он отправляется жить в деревню под названием Простоквашино. Главную роль исполнил Роман Панков («Денискины рассказы»), голоса звериным персонажам подарили Антон Табаков и Павел Деревянко, почтальоном Печкиным стал Иван Охлобыстин, а родителями мальчика – Лиза Моряк и Павел Прилучный.