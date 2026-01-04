Семейный фильм «Простоквашино» собрал 1 млрд рублей

Семейный фильм «Простоквашино» собрал 1 млрд рублейИгровая адаптация советского мультфильма стала вторым «миллиардером» года
Семейный приключенческий фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино», стартовавший в прокате 1 января, преодолел рубеж сборов в 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 13:10 мск 4 января.
Сюжет оригинального цикла мультфильмов по сказкам Эдуарда Успенского буквально перенесен на экран и несколько расширен новыми сюжетными линиями. Совсем юный, но очень серьезный парень по прозвищу Дядя Федор любит животных, но родители не разрешают ему завести питомца. Поэтому со своими новыми друзьями котом Матроскиным и псом Шариком он отправляется жить в деревню под названием Простоквашино. Главную роль исполнил Роман Панков («Денискины рассказы»), голоса звериным персонажам подарили Антон Табаков и Павел Деревянко, почтальоном Печкиным стал Иван Охлобыстин, а родителями мальчика – Лиза Моряк и Павел Прилучный.
Среди всех участников «новогодней битвы» – наряду с «Чебурашкой 2» и «Буратино» – «Простоквашино» в наибольшей степени ориентировано именно на детскую аудиторию, пояснила в разговоре с «Ведомостями» главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. Его главное конкурентное преимущество – узнаваемый бренд, который поддерживает и одноименный цикл книг, и советский мультсериал, и его современный перезапуск, который опирается на оригинал, рассуждает эксперт.
«Персонажи «Простоквашино» – народные, диалоги мультфильма буквально разобраны на цитаты. А фильм, хотя и расширяет вселенную, своим художественным решением – актерская игра, анимированные персонажи, ситуационный наив – по факту копирует ключевые сцены «оригинала», предлагая зрителям «старый новый» продукт», – говорит Скурихина.
Сила бренда усилена «крутой, сбалансированной промо-кампанией» холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ; в его состав входят каналы ТНТ, НТВ, «Пятница!», «Матч ТВ» и т.д,), добавляет продюсер, главный редактор онлайн-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Реклама присутствовала на всех площадках холдинга и на видеопортале Rutube (также входит в ГПМ), говорит эксперт: «Например, во время трансляции на «Матч ТВ» кот Матроскин и Шарик оказались на трибуне среди болельщиков. Кроме того, один из предпремьерных показов «Простоквашино» состоялся на МКС».
«Простоквашино» – новый семейный проект продюсера и режиссера Сарика Андреясяна. Ранее он перенес на экран поэму Пушкина «Евгений Онегин», а также спродюсировал экранизацию «Денискиных рассказов» и игровую адаптацию советского мультсериала «Домовенок Кузя» (уже заявлены два сиквела). «Простоквашино» стал вторым «миллиардером» российского бокс-офиса в 2026 г., уступив только «Чебурашке 2» и «Буратино», и 41-м – за всю постсоветскую историю кинопроката.