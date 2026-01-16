Продажи книг на «Авито» в 2025 году выросли на треть

Продажи книг на «Авито» в 2025 году выросли на третьИх подстегивают ценовая политика продавцов и специфика ассортимента, считают эксперты
В 2025 г. оборот бумажных книг на онлайн-платформе объявлений «Авито» увеличился на 33% к 2024 г. до 5,5 млрд руб., следует из данных этого сервиса (есть в распоряжении «Авито»). Показатель представляет собой оценочную сумму всех сделок по покупке книг в денежном выражении через «Авито», при расчете не учитывались возвраты, уточнили в пресс-службе платформы.
Основную долю продаж, как добавил представитель сервиса, заняли бывшие в употреблении (б/у) книги – на них пришлось 58% от всех сделок. Причем этот показатель вырос на 2 п. п. в сравнении с 2024 г., тогда он достиг 56%. Остальная часть оборота книг в 2025 г., а именно 42%, пришлась на новые издания. Официальные продажи книг на «Авито», в частности, ведет крупнейший в России книжный холдинг «Эксмо-АСТ».
С точки зрения контентных предпочтений у пользователей на «Авито», согласно анализу объявлений, по которым состоялись сделки, в 2025 г. лидировала художественная литература. На нее пришлось 1,9 млрд руб., или 35% оборота книг на платформе. Продажи нон-фикшн книг составили 1,5 млрд руб. – это 26% оборота. Остальная часть продаж пришлась на объявления без указания соответствующего параметра.
Наиболее популярными жанрами художественной литературы у покупателей стали фантастика (55% оборота сделок по объявлениям с художественными книгами, где продавцы указали этот параметр), приключения (12%) и романтика (8%), уточнил представитель «Авито». В нон-фикшн сегменте лидерами стали издания по психологии и саморазвитию (24%), книги о культуре, искусстве и моде (11%) и истории (10%).
Переток дистрибуции бумажных книг в интернет-каналы – тренд последних лет. На маркетплейсы в 2024 г. пришлось 47% продаж бумажных изданий в деньгах (46,1 млрд руб.), весь рынок бумажных книг (без учета учебной литературы) за указанный период составил 98 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». 37,8% (37 млрд руб.) заняли книжные сети и магазины, еще 7,5% продаж – интернет-магазины. Оставшаяся доля – 7,7% – у FMCG-сетей и других каналов. Итоговых данных за 2025 г. пока нет.
По данным торгового дома «Эксмо», интерес читателей к покупке книг на «Авито» в 2025 г. оставался стабильным, без заметного роста спроса, рассказал «Ведомостям» представитель издательской группы «Эксмо». При этом для группы, по его словам, указанная платформа является важным каналом диверсификации продаж и взаимодействия с читателями: «Особенно в регионах, где она показывает высокую вовлеченность аудитории».
Наибольший интерес на «Авито» среди ассортимента «Эксмо» у пользователей вызывает нон-фикшн литература, в числе лидеров продаж – «Кишечник долгожителя. 7 принципов диеты, замедляющей старение» Алексея Москалева, «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» Ханако Симамуры и «Учебник выживания спецназа ГРУ» Сергея Баленко, отметил представитель издательской группы. Одной из самых популярных художественных книг на платформе стал роман «Серпентарий» Ирены Мадир в жанре «темного фэнтези».
Покупательскую активность в категории книг на «Авито» поддерживает ценовой фактор: предложения на этой площадке остаются конкурентными в сравнении с другими маркетплейсами, резюмирует представитель «Эксмо».
Ключевой драйвер роста продаж книг на «Авито» – это действительно цена, в особенности на издания со вторичного рынка: они стоят заметно дешевле, чем в книжной рознице и на маркетплейсах, отмечает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Поскольку пользователи выставляют стоимость на свои книги, ориентируясь как раз на ценовую политику маркетплейсов. Чтобы заинтересовать покупателей, стоимость должна быть ниже».
В издательском сегменте рост оборота книг на сервисе, вероятно, могло обеспечить и расширение ассортимента на платформе, предполагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Подстегивает продажи на «Авито» и ассортимент, среди которого можно найти и редкие издания, и книги зарубежных авторов, которые приостановили сотрудничество с российскими издательствами в 2022 г., добавляет Шабашов.