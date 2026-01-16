Продажи книг на «Авито» в 2025 году выросли на треть

Основную долю продаж, как добавил представитель сервиса, заняли бывшие в употреблении (б/у) книги – на них пришлось 58% от всех сделок. Причем этот показатель вырос на 2 п. п. в сравнении с 2024 г., тогда он достиг 56%. Остальная часть оборота книг в 2025 г., а именно 42%, пришлась на новые издания. Официальные продажи книг на «Авито», в частности, ведет крупнейший в России книжный холдинг «Эксмо-АСТ».