Александр Петров стал креативным продюсером фильма «Коммерсант»В основе сценария – бестселлер Андрея Рубанова о бизнесмене, угодившем в тюрьму
Александр Петров не только исполнил главную роль, но и выступил креативным продюсером в фильме «Коммерсант» – экранизации автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Об этом актер рассказал в интервью «Ведомостям». «Это достаточно номинально, но давало бы мне больше прав на площадке», – пояснил он.
Действие книги и фильма «Коммерсант» происходит в 1990-е гг. Молодой и предприимчивый банкир (его и играет Петров) оказывается втянут в аферу и попадает в следственный изолятор. Авторы сценария и режиссеры – братья Федор и Никита Кравчуки. «Коммерсант» станет их полнометражным дебютом. Фильм должен выйти в прокат 23 апреля.
Как вспоминает Петров, он согласился на роль, прочитав первую страницу сценария. Кроме того, режиссеры поразили его «степенью вовлеченности, заинтересованности, начитанности, насмотренности». В частности, по словам актера, Кравчуки «изучили все, что связано с тюрьмой». У самого Петрова уже был накоплен опыт работы с этим материалом – он снялся в сериале «Петля», который был положен на полку после ухода Netflix из России в 2022 г.
«Мы тогда много времени во всем этом провели, изучили все подробности, детали. В отличие от «Коммерсанта», где девяностые, там современная тюрьма, но тюремный быт, насколько я понимаю, не сильно изменился с тех пор. Вековые традиции все-таки», – рассуждает актер. Кроме Петрова в касте «Коммерсанта» оказались еще два артиста «Петли» – Никита Павленко и Иван Фоминов: «Так что братьям Кравчукам в этом смысле повезло: они получили трех абсолютно погруженных в тему актеров».
«Мне кажется, зритель соскучился по таким драматичным историям: когда и поломанные судьбы, и ошибки, которые крушат жизнь, и признание того, что важнее всего на свете – это, конечно же, любовь и родные тебе люди», – говорит Петров.
Александр Петров – один из самых востребованных российских артистов. Среди известных проектов с его участием – драматический сериал «Звоните ДиКаприо!», военная драма «Т-34», триллер «Текст», фантастическая дилогия «Притяжение»/«Вторжение», новая экранизация Кира Булычева «Сто лет тому вперед» и т. д. Сейчас в прокате идет музыкальный фильм «Буратино», в котором Петров примерил образ кота Базилио. 29 января на экраны выйдет комедия «Комментируй это», где Петров играет архитектора на грани развода, который, чтобы спасти свой брак, вынужден ежедневно сосуществовать с психологом-комментатором.