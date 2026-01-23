Александр Петров стал креативным продюсером фильма «Коммерсант»

«Мы тогда много времени во всем этом провели, изучили все подробности, детали. В отличие от «Коммерсанта», где девяностые, там современная тюрьма, но тюремный быт, насколько я понимаю, не сильно изменился с тех пор. Вековые традиции все-таки», – рассуждает актер. Кроме Петрова в касте «Коммерсанта» оказались еще два артиста «Петли» – Никита Павленко и Иван Фоминов: «Так что братьям Кравчукам в этом смысле повезло: они получили трех абсолютно погруженных в тему актеров».