Петров сообщил о готовности сниматься в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Александр Петров готов вернуться к роли Гриши Измайлова из популярного сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». Актер признался, что удивлен, почему «ни разу не было серьезного разговора» на тему продолжения: «Это же золотая жила!»