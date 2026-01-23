Газета
Петров сообщил о готовности сниматься в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Артист считает этот проект «золотой жилой»
Николай Корнацкий
Лариса Юсипова
АВ контент
АВ контент

Александр Петров готов вернуться к роли Гриши Измайлова из популярного сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». Актер признался, что удивлен, почему «ни разу не было серьезного разговора» на тему продолжения: «Это же золотая жила!»

Правда, Александр Петров полагает, что если проект и будет возрожден, то «уже в какой-то другой конфигурации». Одна из причин – некоторое напряжение в отношениях между актерами и создателем «Полицейского с Рублевки» – режиссером, сценаристом и сопродюсером проекта Ильей Куликовым.

