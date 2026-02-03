«Просвещение» подало иск к минобрнауки Запорожской области на 85 млн рублей

«Просвещение» подало иск к минобрнауки Запорожской области на 85 млн рублейОн связан с поставкой учебников в регион, знает источник «Ведомостей»
Издательство «Просвещение» подало иск в Арбитражный суд Москвы к министерству образования и науки Запорожской области на сумму свыше 85,4 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В частности, 63 млн руб. составляет размер взыскиваемой задолженности, а 22,4 млн руб. – пени за период с 27 декабря 2023 г. по 2 июля 2025 г., отмечается в материалах дела. Кроме того, издательство требует взыскать пени за период с 3 июля 2025 г. по дату фактической оплаты: за каждый день просрочки она увеличивается на 1/300 суммы долга.
Иск может быть связан с поставкой учебников в регион, сообщил собеседник «Ведомостей», знакомый с содержанием исковых требований. Другие детали он не уточнил. Фактически претензий к минобрнауки Запорожья нет, сказал другой источник: «Это попытка создать юридические условия для компенсации за ранее поставленные в регион учебники». В пресс-службе «Просвещения» от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос правительству Запорожской области.
Кто владеет «Просвещением»
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерами) по РСБУ в 2024 г. составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 27,3 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 51 млрд руб., чистая прибыль – 29,9 млрд руб. За 2025 г. данных пока нет.
Формулировка исковых требований позволяет предположить, что речь идет о взыскании долга по договору, который должен был быть погашен не позднее 26 декабря 2023 г., отмечает старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Наиболее вероятно, что иск связан с договором поставки учебников, продолжает Галанцев. Для удовлетворения требований в суде издательству нужно доказать факт заключения договора, факт поставки товара и наступление срока платежа, поясняет он. В свою очередь, ведомство может представить суду доказательства того, что ему был поставлен некачественный товар: в широком смысле в эту категорию попадут и такие случаи, когда вместо учебников по биологии поставили учебники по географии, добавляет Галанцев.
В случае принятия товара без замечаний и претензий правовые основания для оспаривания самого факта задолженности у ответчика существенно ограничены, считает старший юрист юридической компании «Бубликов и партнеры» Андрей Ганзеев. При этом, по его словам, ведомство в любом случае сохраняет право заявлять о снижении размера неустойки, а также инициировать переговоры о заключении мирового соглашения.
Процент удовлетворения исков о взыскании задолженности традиционно высок, поскольку истцы, как правило, не инициируют судебный спор при отсутствии реального и подтвержденного обязательства, резюмирует Ганзеев.