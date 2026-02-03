«Просвещение» подало иск к минобрнауки Запорожской области на 85 млн рублей

Формулировка исковых требований позволяет предположить, что речь идет о взыскании долга по договору, который должен был быть погашен не позднее 26 декабря 2023 г., отмечает старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Наиболее вероятно, что иск связан с договором поставки учебников, продолжает Галанцев. Для удовлетворения требований в суде издательству нужно доказать факт заключения договора, факт поставки товара и наступление срока платежа, поясняет он. В свою очередь, ведомство может представить суду доказательства того, что ему был поставлен некачественный товар: в широком смысле в эту категорию попадут и такие случаи, когда вместо учебников по биологии поставили учебники по географии, добавляет Галанцев.