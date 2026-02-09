Суд отказал экс-офису Sony Pictures во взыскании части долга с «Синема парка»Представитель киносети настаивал на пропуске исковой давности по части требований
Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник, 9 февраля, частично изменил решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому экс-офис голливудской студии Sony Pictures (ООО «Контент-клуб») мог взыскать с основного юрлица киносети «Синема парк» – АО «Синема парк» 471,6 млн руб. (324,6 млн руб. основного долга и неустойку в размере 147 млн руб.). Суд подтвердил взыскание с «Синема парка» 179,5 млн руб. основного долга, но в остальной части иска – 292,1 млн руб. – «Контент-клубу» суд отказал. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. «Контент-клуб» будет обжаловать это решение в кассационной инстанции, заявил «Ведомостям» представитель этой компании.
В первой инстанции решение о взыскании с «Синема парка» (входит в объединенную сеть «Синема парк» и «Формула кино», принадлежит Александру Мамуту) 471,6 млн руб. в пользу «Контент-клуба» было принято в конце октября 2025 г. Позже киносеть подала на него апелляционную жалобу. В декабре 2025 г. тот же суд обязал структуру «Синема парка» – «Райзинг стар медиа» – выплатить «Контент-клубу» 126 млн руб. «Райзинг стар медиа» подала апелляцию на это решение в январе 2025 г., суд пока не назначил дату рассмотрения этой жалобы.
Представитель «Синема парка» в суде настаивал на пропуске исковой давности по части взыскиваемой «Контент-клубом» суммы основного долга в размере 146 млн руб. Суд первой инстанции счел долг признанным, что повлекло к течению срока исковой давности заново, одно из оснований для этого – письмо директора по репертуарному планированию киносети Елены Захаровой, пояснил он: «Но в материалах дела нет доверенности на Захарову, которая указывала бы на ее полномочия по признанию долга. Аналогичным образом нет доверенности на бухгалтера, который подписывал акт сверки».
Кроме того, согласно позиции представителя «Синема парка», «Контент-клуб» не выполнил меры по досудебному урегулированию спора. По его словам, документ, направленный в мае 2022 г., «не может считаться претензией в отношении иска, поданного в феврале 2025 г.»
В суде первой инстанции «Контент-клуб» представил три расчета суммы исковых требований, ни по одному из них сроки исковой давности не пропущены, заявил представитель экс-офиса Sony Pictures в суде. Суд первой инстанции, как пояснил он, верно установил обстоятельства перерыва сроков исковой давности. Стороны подписали акт сверки взаиморасчетов по итогам 2022 г., от киносети это сделал старший бухгалтер, отметил представитель «Контент-клуба». В этом случае, согласно его позиции, полномочия бухгалтера действуют из обстановки, а наличие доверенности не предполагается, поскольку на протяжении всего взаимодействия между сторонами документы финансового характера, в том числе акты сверки, «исходили от этого лица, с той же электронной почты». Акт сверки за 2022 г. является надлежащим доказательством наличия задолженности еще и потому, что «в переписке бухгалтера киносети с «Контент-клубом» был и гендиректор «Синема парка», который «также видел всю цепочку взаимодействия», резюмировал представитель экс-офиса Sony Pictures. Кроме того, суд первой инстанции корректно определил основания приостановления течения сроков исковой давности: «Контент-клуб» направил претензию киносети, досудебный порядок был соблюден, также добавил представитель этой компании в суде.
Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г.
Экс-офис Sony Pictures в России предоставил в начале 2022 г. «Синема парку» лицензии на показ трех фильмов – «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится», отмечал в суде представитель «Контент-клуба». По его словам, по каждому из этих релизов в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе (СПП), в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы. «Синема парк» во исполнение соглашений готовил акты о показе с указанием результатов проката и размера платы для дистрибутора, но в какой-то момент в «Синема парке» решили, что «не должны ее перечислять», также пояснил представитель «Контент-клуба» в суде. Представитель «Синема парка» же отмечал, что «Контент-клуб» не представил «доказательств направления счетов».
При этом Арбитражный суд Москвы в конце октября 2025 г. удовлетворил два иска структур «Синема парка» к «Контент-клубу» на общую сумму 782 млн руб. Поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами, пояснял представитель киносети в суде.
Выручка АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) в 2024 г. составила 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ), указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» – владеет американская компания «Контент клуб холдингз». В суде представители «Контент-клуба» говорили о том, что конечными бенефициарами этой компании выступают «два гражданина России – Антон Сиренко и Светлана Железняк». Выручка этого ООО по РСБУ – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб. Данные за 2025 г. пока не были опубликованы.