Суд отказал экс-офису Sony Pictures во взыскании части долга с «Синема парка»

В суде первой инстанции «Контент-клуб» представил три расчета суммы исковых требований, ни по одному из них сроки исковой давности не пропущены, заявил представитель экс-офиса Sony Pictures в суде. Суд первой инстанции, как пояснил он, верно установил обстоятельства перерыва сроков исковой давности. Стороны подписали акт сверки взаиморасчетов по итогам 2022 г., от киносети это сделал старший бухгалтер, отметил представитель «Контент-клуба». В этом случае, согласно его позиции, полномочия бухгалтера действуют из обстановки, а наличие доверенности не предполагается, поскольку на протяжении всего взаимодействия между сторонами документы финансового характера, в том числе акты сверки, «исходили от этого лица, с той же электронной почты». Акт сверки за 2022 г. является надлежащим доказательством наличия задолженности еще и потому, что «в переписке бухгалтера киносети с «Контент-клубом» был и гендиректор «Синема парка», который «также видел всю цепочку взаимодействия», резюмировал представитель экс-офиса Sony Pictures. Кроме того, суд первой инстанции корректно определил основания приостановления течения сроков исковой давности: «Контент-клуб» направил претензию киносети, досудебный порядок был соблюден, также добавил представитель этой компании в суде.