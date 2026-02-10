Минкультуры разъяснило, как будет регулировать показ контента в интернете

Минкультуры разъяснило, как будет регулировать показ контента в интернетеЧерез новый механизм проверки на соответствие традиционным ценностям будут проходить как фильмы, так и сериалы
Министерство культуры с 1 марта начнет проверять демонстрируемые в интернете аудиовизуальные произведения, не имеющие прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Инициировать проверку, как следует из приказа министерства, сможет любой желающий. Данный механизм регулирования касается как фильмов, так и сериалов, уточнили «Ведомостям» в Минкультуры.
Минкультуры будет брать в работу и выносить соответствующее заключение по контенту после получения от граждан обращений, в которых в обязательном порядке должны содержаться ссылки на фильм и сериалы. Для их оценки министерство вправе привлекать специальный экспертный совет, а также запрашивать позиции научных, образовательных организаций и деятелей культуры. На рассмотрение обращения и подготовку заключения у Минкультуры будет 20 дней в случае, если продолжительность фильма не превышает 420 минут, и 30 дней, если хронометраж больше указанного значения. Действие приказа распространяется на аудиовизуальные сервисы (АВС) и соцсети. После подписания заключения, как указано в документе, министерство направляет его в Роскомнадзор в срок не позднее одного рабочего дня. При наличии оснований служба вправе обязать видеосервисы и соцсети ограничить распространение такого контента в течение суток.
«Основная сфера применения этого механизма – интернет-пространство. Закон обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей не распространять произведения, дискредитирующие традиционные ценности. Таким образом, в случае если на фильм получено заключение о наличии в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, фильм должен быть удален из свободного доступа», – добавил представитель Минкультуры.
Согласно действующим правилам, получать прокатное удостоверение в обязательном порядке необходимо для показа фильма в кинотеатрах, а для его демонстрации на онлайн-платформах этого не требуется. Эту норму хотели изменить депутаты Госдумы: в декабре 2024 г. в парламент был внесен законопроект о защите традиционных ценностей в киноиндустрии, документ в числе прочего предусматривал для видеосервисов обязанность получения прокатных удостоверений на весь контент, включая лицензионный. Однако к рассмотрению законопроекта во втором чтении летом 2025 г. это требование было исключено.
В то же время принятый Госдумой закон заложил основу для регулирования распространения контента, который дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности. Минкультуры было наделено правом выдавать заключения на соответствие фильмов традиционным ценностям. А Роскомнадзор получил возможность требовать у онлайн-платформ ограничения доступа к контенту в том случае, если экспертиза Минкультуры обнаружит в нем признаки дискредитации традиционных ценностей. До этого ограничительные меры распространялась только на фильмы и сериалы, нарушающие действующее законодательство, в частности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, экстремизм, терроризм и т. д.
Новый механизм регулирования онлайн-показа аудиовизуальных произведений накладывает очередные ограничения только на легальные площадки, обращают внимание эксперты. Парадокс в том, что борьба с деструктивом никак не затронет пиратские сайты: в законе и приказе прописан только порядок удаления «дискредитирующих» фильмов с ресурсов, включенных в реестры АВС и соцсетей, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и т. д.) Алексей Бырдин: «А для их удаления с прочих ресурсов, в том числе с пиратских сайтов с огромной аудиторией, никакой механизм не предусмотрен».
С ним солидарен адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Как считает юрист, новые ограничение создадут «дополнительный соблазн» для пользователей обращаться к пиратам.
Ограничительные меры, как отмечает Бырдин, необходимо распространить и на пиратские сайты: «На основании заключения Минкультуры Роскомнадзор должен требовать удаления фильмов с дискредитацией ценностей не только из АВС и соцсетей, но и блокировать обнаруженные копии таких фильмов на иных ресурсах – так же, как это работает для других категорий запрещенного контента (наркотики, суицид, пропаганда ЛГБТ
«Новый механизм расширит практику блокировок контента, но на деле данный процесс – это все то же, что черпать воду решетом: после блокировки страничек с запрещенным контентом на пиратских ресурсах и в соцсетях тот же контент появляется на них практически мгновенно», – философски резюмировал Энтин.