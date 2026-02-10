Минкультуры разъяснило, как будет регулировать показ контента в интернете

Минкультуры будет брать в работу и выносить соответствующее заключение по контенту после получения от граждан обращений, в которых в обязательном порядке должны содержаться ссылки на фильм и сериалы. Для их оценки министерство вправе привлекать специальный экспертный совет, а также запрашивать позиции научных, образовательных организаций и деятелей культуры. На рассмотрение обращения и подготовку заключения у Минкультуры будет 20 дней в случае, если продолжительность фильма не превышает 420 минут, и 30 дней, если хронометраж больше указанного значения. Действие приказа распространяется на аудиовизуальные сервисы (АВС) и соцсети. После подписания заключения, как указано в документе, министерство направляет его в Роскомнадзор в срок не позднее одного рабочего дня. При наличии оснований служба вправе обязать видеосервисы и соцсети ограничить распространение такого контента в течение суток.