Издатели назвали самые ожидаемые книги 2026 года

Как отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты, список отражает ставки издательства, основанные на читательских предпочтениях: это новинки уже популярных авторов и продолжение успешных серий и циклов. К примеру, каждый из двух первых томов книги «Мой театр» Николая Цискаридзе был в топе продаж – логично предполагать, что читатели хотят продолжения, рассуждает литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Неудивительно и присутствие в списке новеллизаций – уже в прошлые годы были успешные примеры продаж романа по первому «Чебурашке» и сказочного цикла Волкова про Волшебника Изумрудного города на фоне выхода фильмов, отмечает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.