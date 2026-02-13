Издатели назвали самые ожидаемые книги 2026 года

Издатели назвали самые ожидаемые книги 2026 годаВ списке – детектив Евгения Водолазкина и продолжение автобиографии Николая Цискаридзе
Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» и продолжение автобиографии Николая Цискаридзе – самые ожидаемые новинки 2026 г., следует из аналитического отчета издательской группы «Эксмо-АСТ».
Автор бестселлеров «Лавр» и «Авиатор» Евгений Водолазкин написал детектив, о котором пока известно немногое: повествование ведется от лица старшего лейтенанта, оформляющего служебные протоколы в художественной манере. Первые два тома цикла Николая Цискаридзе «Мой театр» рассказывали о событиях в жизни автора с 1985 по 2013 г., а третья часть, как ожидается, будет посвящена периоду с 2013 г., когда артист возглавил Академию русского балета имени Вагановой в Петербурге.
Также в список попали другие новинки прозы – «Чет-нечет» Захара Прилепина, «Дедушка влюбился» Юрия Полякова и «Копия Веры» Кати Качур. Из жанровой литературы – «Что скрывает Диана» Аси Лавринович, «Мередит. Тайна лунного зала» (литературный дебют популярного блогера Романа Каграманова) и «Серебряная элита» Дани Франсис. Из нон-фикшена названы «Мозг и его я» Константина Анохина и Татьяны Черниговской, а также две книги из серии «Великие люди великой страны» – «Мальчики, прославившие Россию» и «Подвижники земли Русской». Кроме того, в топе ожиданий – новеллизации кинохитов «Чебурашка 2» и «Буратино».
Как отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты, список отражает ставки издательства, основанные на читательских предпочтениях: это новинки уже популярных авторов и продолжение успешных серий и циклов. К примеру, каждый из двух первых томов книги «Мой театр» Николая Цискаридзе был в топе продаж – логично предполагать, что читатели хотят продолжения, рассуждает литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Неудивительно и присутствие в списке новеллизаций – уже в прошлые годы были успешные примеры продаж романа по первому «Чебурашке» и сказочного цикла Волкова про Волшебника Изумрудного города на фоне выхода фильмов, отмечает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.
Список самый ожидаемых книг подтверждает тенденцию на импортозамещение – в списке всего одна переводная новинка, ромфэнтези «Серебряная элита» Дани Франсис, говорит Шабашов. В 2025 г. 84% рынка бумажных книг занимают отечественные авторы – и по числу изданий (84 836 наименований), и по тиражам (313 700 500 экземпляров), следует из данных «Эксмо-АСТ». Наибольшая доля российских авторов (99% по совокупному тиражу) – в категории учебных и методических изданий, а наименьшая – в литературно-художественных (50% по совокупному тиражу), говорится там же.
По сравнению с 2024 г. совокупные продажи бумажных книг в 2025 г. выросли на 13% до 111 млрд руб. Однако в тиражах, наоборот, наблюдается падение – с 233 млн до 231 млн экземпляров. По нишам топ-3 остается неизменным – классическая литература и современная проза занимают 11% рынка бумажных книг, детская художественная литература – 10%, психология – 8%.