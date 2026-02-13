ВЭБ.РФ консолидирует управление «Просвещением»Также вместе с партнером в лице VK группа компаний займется развитием edtech-направления
ВЭБ.РФ примет на себя функции единоличного исполнительного органа АО «Просвещение» (основное юрлицо группы компаний «Просвещение»), рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с изменениями структуры управления. Такое решение акционеры рекомендовали принять совету директоров общества. Сейчас гендиректором АО является Михаил Кожевников.
В ВЭБ.РФ подтвердили «Ведомостям» данную информацию. С переходом функций единоличного исполнительного органа к ВЭБ.РФ госкорпорация принимает на себя ответственность за развитие АО «Просвещение», отметили там.
Кроме того, по словам собеседников «Ведомостей», к управленческой команде присоединятся представители VK, а сам интернет-холдинг станет стратегическим партнером «Просвещения». Вместе партнеры займутся, в числе прочего, развитием edtech-направления. В VK подтвердили планы развивать указанное партнерство в сфере цифрового образования. Но его детали в компании раскрыть отказались.
На сентябрь 2025 г. 75% группы компаний «Просвещение» принадлежало госкорпорации ВЭБ.РФ, а 25% – Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях Восточного экономического форума. До весны 2025 г. 25% ГК владел «Сбер», впоследствии его доля в рамках сделки перешла ВЭБ.РФ, писали ранее «Ведомости».
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерами) по РСБУ в 2024 г. составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 27,3 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 51 млрд руб., чистая прибыль – 29,9 млрд руб. За 2025 г. данных пока нет.
В январе 2025 г. ФАС признала «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство и выдало издательству два предписания. В частности, служба установила, что в 2021–2023 гг. «Просвещение» устанавливало монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку, что привело к росту рентабельности издательства, «значительно превысившей среднеотраслевой уровень». Согласно первому предписанию, «Просвещение» должно было снизить цены на учебники по указанным предметам, второе – перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода».
«Просвещение» пыталось оспорить это решение в суде. В августе 2025 г. Арбитражный суд Москвы признал законными оба предписания ФАС в отношении «Просвещения». Но в декабре 2025 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил выданное ФАС предписание издательству «Просвещение» перечислить в бюджет 2 млрд руб., писали «Ведомости». При этом суд оставил в силе второе предписание службы издательству – снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.