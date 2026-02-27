У «Союзмультфильма» появилась новая трехлетняя стратегия

У «Союзмультфильма» появилась новая трехлетняя стратегияКиностудия станет холдингом, который выстраивает вокруг своих брендов «продуктовые вселенные»
«Союзмультфильм» утвердил у акционеров новую стратегию развития на трехлетний цикл – с 2026 по 2028 г., рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров этой киностудии Юлиана Слащева. В рамках ее реализации «Союзмультфильм» начал трансформацию из «анимационной студии в бренд-холдинг», который выстраивает вокруг каждого проекта «целые продуктовые вселенные», пояснила она.
Теперь, помимо традиционной для киностудии анимации, в стратегии «Союзмультфильма», по словам Слащевой, заложено развитие производства игровых фильмов и короткого контента, увеличение присутствия в офлайне (через парки, шоу и спектакли) и расширение собственного производства игрушек. А также продюсирование видеоигр в качестве сопутствующего продукта, добавила она.
Подход «Бренд 360» – это ответ на глобальные изменения медиапотребления детей, причем как в части каналов коммуникации, так и в части продуктовых предпочтений, пояснила Слащева. Только показа на ТВ и онлайн-платформах уже недостаточно, чтобы мультипликационный бренд стал заметным и любимым: ни один из анимационных проектов, запущенных в России после 2020 г., не достиг уровня знания более 30%, отметила она. В интернете кино и анимация столкнулись с расширением конкуренции за внимание пользователей в том числе со стороны других популярных развлечений, например видеоигр, коротких роликов и других контентных форматов, резюмировала Слащева: «А значит, нам необходимо увеличивать число контактов с аудиторией».
Важные изменения в рамках новой стратегии затронут анимационные сериалы – они перестанут быть для киностудии «первым продуктом», также уточнила Слащева. Мультсериал может выйти уже в третью или даже четвертую очередь, поскольку его производство стоит крайне дорого, рассказала она: «Ему будут предшествовать другие контентные и неконтентные продукты, так как в сегодняшних условиях крайне высокой конкуренции за внимание ребенка сериальные проекты имеет смысл создавать только по мотивам контента или продукта, который уже является абсолютным хитом».
В 2025 г. выручка «Союзмультфильма», согласно прогнозу Слащевой, увеличилась примерно на 21% в сравнении с 2024 г. и составила около 2,5 млрд руб. Порядка 80% выручки киностудии сейчас приносит продажа прав (включая эксклюзивные права на новые проекты и лицензирование), еще 20% – прочие доходы, в числе которых выручка телеканалов («Мультиландия» и «Умка»), доходы от управления «Союзмультклубами», международная дистрибуция и производство игрушек под собственной торговой маркой, также отметила она.
Увязка создания анимационных брендов с их существованием в других медийных и продуктовых сферах – уже давно общее правило мировой кино- и анимационной индустрии и это в том числе ярко видно на примере Disney, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Продажа лицензионной продукции и тематические парки приносят компании больший и более стабильный доход, чем анимация в чистом виде, отмечает он. Но в основе такой стратегии способность регулярно создавать новые бренды, которые становятся хитами, добавляет Танаев: «А это непросто и рискованно».
В мире доход основных игроков анимационной индустрии, например Disney, действительно формирует в первую очередь не продажа прав на контент, а лицензирование и прочие виды монетизации, соглашается директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. В этом контексте стратегия «Союзмультфильма» понятна: развивать новые бренды в анимации сейчас дорого и опасно, поэтому логично наращивать доходы от уже успешных проектов или с опорой на них, а также развивать новые для нашего рынка формы заработка, считает он.
«Это снизит зависимость студии от выручки с продажи медиаправ и приблизит структуру ее доходов к мировым образцам», – резюмирует Колесов.