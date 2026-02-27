У «Союзмультфильма» появилась новая трехлетняя стратегия

Подход «Бренд 360» – это ответ на глобальные изменения медиапотребления детей, причем как в части каналов коммуникации, так и в части продуктовых предпочтений, пояснила Слащева. Только показа на ТВ и онлайн-платформах уже недостаточно, чтобы мультипликационный бренд стал заметным и любимым: ни один из анимационных проектов, запущенных в России после 2020 г., не достиг уровня знания более 30%, отметила она. В интернете кино и анимация столкнулись с расширением конкуренции за внимание пользователей в том числе со стороны других популярных развлечений, например видеоигр, коротких роликов и других контентных форматов, резюмировала Слащева: «А значит, нам необходимо увеличивать число контактов с аудиторией».