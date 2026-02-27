Юлиана Слащева: «Мы хотим «поймать» нашего юного зрителя везде, где возможно»

К своему 90-летию киностудия «Союзмультфильм» подошла со значительным творческим багажом и большими планами на будущее. В рамках утвержденной в феврале этого года стратегии студии, широко известной по таким хитам «золотой коллекции», как «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и т. д., уже в ближайшие три года предстоит существенно изменить как бизнес-подходы, так и саму миссию. В частности, за указанный срок анимационная студия должна трансформироваться в бренд-холдинг, где полнометражные и многосерийные мультфильмы станут лишь частью большой продуктовой вселенной – тематические парки и клубы, игрушки, видеоигры и т. д.