Юлиана Слащева: «Мы хотим «поймать» нашего юного зрителя везде, где возможно»

«Мы хотим «поймать» нашего юного зрителя везде, где возможно»Председатель совета директоров «Союзмультфильма» о том, как киностудия будет развиваться после завершения приватизации
К своему 90-летию киностудия «Союзмультфильм» подошла со значительным творческим багажом и большими планами на будущее. В рамках утвержденной в феврале этого года стратегии студии, широко известной по таким хитам «золотой коллекции», как «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и т. д., уже в ближайшие три года предстоит существенно изменить как бизнес-подходы, так и саму миссию. В частности, за указанный срок анимационная студия должна трансформироваться в бренд-холдинг, где полнометражные и многосерийные мультфильмы станут лишь частью большой продуктовой вселенной – тематические парки и клубы, игрушки, видеоигры и т. д.
В интервью «Ведомостям» председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева поделилась деталями завершившейся в 2025 г. приватизации киностудии, а также рассказала о том, какие бизнес-направления, в том числе новые, планируется развивать и почему для «Союзмультфильма» сейчас важно быть для детей «другом, который всегда рядом».
– Стратегическая рамка рассчитана на трехлетний горизонт – 2026–2028 гг. В развитии киностудии в указанный период основной акцент мы делаем на переосмыслении ее задач – даже миссии. «Союзмультфильм» – это «Друг детства». Соответственно, ставка – на «детскоцентричность»: мы видим себя другом, который всегда рядом. Мы уже проходим трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг, выстраиваем вокруг каждого бренда целые продуктовые вселенные, т. е. работаем в концепции «Бренд 360». Такой подход – ответ на глобальные изменения медиапотребления детей: как в части каналов коммуникации, так и в продуктовых предпочтениях.