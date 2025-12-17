«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что появление образа Путина в новом сезоне мультфильма не требует согласования с Кремлем. Он отметил, что президент является неотъемлемой частью жизни страны, в том числе и детей, а потому интерес к такому персонажу понятен. По словам Пескова, ключевым критерием должно быть соответствие детским ожиданиям и интересам.