Политика

«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»

Ведомости

Киностудия «Союзмультфильм» подтвердила подлинность кадров из серии мультсериала «Простоквашино», в которой появляется президент России Владимир Путин.

«Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», – сказал собеседник агентства.

До этого в СМИ распространились изображения анимационного персонажа президента вместе с героями «Простоквашино» – котом Матроскиным, дядей Федором, почтальоном Печкиным и другими.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что появление образа Путина в новом сезоне мультфильма не требует согласования с Кремлем. Он отметил, что президент является неотъемлемой частью жизни страны, в том числе и детей, а потому интерес к такому персонажу понятен. По словам Пескова, ключевым критерием должно быть соответствие детским ожиданиям и интересам.

Идею включить образ президента в «Простоквашино» озвучила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на полях Петербургского международного экономического форума. Она рассказывала, что в новом сезоне может появиться персонаж, созданный по образу главы государства, который составит «прекрасный дуэт» с Матроскиным.

