«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»
Киностудия «Союзмультфильм» подтвердила подлинность кадров из серии мультсериала «Простоквашино», в которой появляется президент России Владимир Путин.
«Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», – сказал собеседник агентства.
До этого в СМИ распространились изображения анимационного персонажа президента вместе с героями «Простоквашино» – котом Матроскиным, дядей Федором, почтальоном Печкиным и другими.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что появление образа Путина в новом сезоне мультфильма не требует согласования с Кремлем. Он отметил, что президент является неотъемлемой частью жизни страны, в том числе и детей, а потому интерес к такому персонажу понятен. По словам Пескова, ключевым критерием должно быть соответствие детским ожиданиям и интересам.
Идею включить образ президента в «Простоквашино» озвучила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на полях Петербургского международного экономического форума. Она рассказывала, что в новом сезоне может появиться персонаж, созданный по образу главы государства, который составит «прекрасный дуэт» с Матроскиным.