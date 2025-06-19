Песков: появление Путина в «Простоквашино» не нужно согласовывать с Кремлем

Представитель Кремля указал, что Путин является неотъемлемой частью жизни России, в том числе и маленьких сограждан. Поэтому понять интерес к нему можно. По мнению Пескова, главным критерием для появления президента в мультфильме должно стать соответствие детским ожиданиям и интересам.