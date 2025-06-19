Песков: появление Путина в «Простоквашино» не нужно согласовывать с Кремлем
Появление образа президента РФ Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» от «Союзмультфильма» не требует согласования с администрацией российского лидера. Об этом заявил Life.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что Путин является неотъемлемой частью жизни России, в том числе и маленьких сограждан. Поэтому понять интерес к нему можно. По мнению Пескова, главным критерием для появления президента в мультфильме должно стать соответствие детским ожиданиям и интересам.
Идею о включении Путина в «Простоквашино» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она рассказала, что в новом сезоне мультфильма может появиться персонаж, образом которого станет президент России. По мнению Слащевой, Матроскин и новый персонаж «создадут прекрасный дуэт».