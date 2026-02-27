Стала известна дата онлайн-премьеры «Чебурашки 2»Кассовый хит выйдет 7 марта в онлайн-кинотеатре Start
Цифровой релиз семейного хита «Чебурашка 2» состоится 7 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start, сообщил «Ведомостям» представитель платформы. Фильм еще идет в прокате и заработал более 6 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
Первый «Чебурашка», игровая адаптация советского мультсериала, в 2023 г. стал абсолютным рекордсменом постсоветского проката – его совокупный бокс-офис достиг 6,78 млрд руб., что в 2 раза превышает результат «Аватара» Джеймса Кэмерона. Режиссером продолжения остался Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»). В сиквеле к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенко, а заглавного героя снова озвучила Ольга Кузьмина. По сюжету из-за гиперопеки Гены Чебурашка сбежал с друзьями в лес, и, пока идет спасательная операция, злодей Ларион пытается разрушить дом Гены.
Цифровое окно второго фильма меньше, чем у первого «Чебурашки», – девять недель вместо 11. Опрошенные «Ведомостями» эксперты солидарны, что проект вовремя уходит в онлайн, практически полностью выработав свой кассовый потенциал. «Чебурашка 2» по кассе немногим уступает первой части, однако отстает по зрителям почти в 2 раза – во многом из-за высокого конкурентного окружения, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.
В январе у релиза часть семейной аудитории оттянули «Простоквашино» и «Буратино», в феврале – «Сказка о царе Салтане», а в марте выходят еще две сказки – «Царевна-лягушка 2» и «Домовенок Кузя 2». Прокат становится более ритмичным – один семейный релиз сменяет другой, а значит, новогодний холдовер может уходить на платформу, добавляет продюсер, издатель интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Интернет-релиз перед 8 марта и длинными выходными удачен и для онлайн-кинотеатра: громкая премьера сможет привлечь новых подписчиков и активировать «спящих», резюмирует Скурихина.