Стала известна дата онлайн-премьеры «Чебурашки 2»

В январе у релиза часть семейной аудитории оттянули «Простоквашино» и «Буратино», в феврале – «Сказка о царе Салтане», а в марте выходят еще две сказки – «Царевна-лягушка 2» и «Домовенок Кузя 2». Прокат становится более ритмичным – один семейный релиз сменяет другой, а значит, новогодний холдовер может уходить на платформу, добавляет продюсер, издатель интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.