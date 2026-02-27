Юлиана Слащева раскрыла детали завершившейся приватизации «Союзмультфильма»Государство осталось владельцем «существенной доли» в киностудии
После завершения приватизации частный инвестор стал контролирующим акционером «Союзмультфильма», но «существенная доля» в киностудии осталась за государством в лице Росимущества, рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Более детальную информацию о контролирующем акционере, условиях сделки, актуальной структуре владения компанией Слащева не раскрыла.
За государством в лице Госфильмофонда остались также права на «золотую коллекцию» киностудии, такое решение было принято, поскольку «это национальное достояние», добавила Слащева. Сам «Союзмультфильм», как уточнила она, владеет долгосрочной лицензией на управление этой коллекцией, которая действует до 2035 г.
«К этому времени существенная часть проектов и персонажей «Союзмультфильма» выйдет в public domain, а на остальные будет продлена лицензия на период после 2035 г. И, соответственно, ценность будут представлять перезапущенные бренды – «Простоквашино», «Чебурашка» и т. д., которые на тот момент уже крепко будут закреплены за нами», – пояснила Слащева.
О завершении приватизации «Союзмультфильма» стало известно в сентябре 2025 г. из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на тот же год. В 2025 г. в бюджет поступил последний транш в рамках сделки по приватизации киностудии, сам процесс был запущен несколько лет назад, уточнила Слащева.
В чьих интересах была проведена сделка, в пояснительной записке не раскрывается. Кроме того, с апреля 2022 г. доступ к сведениям о владельцах этого АО скрыт на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд руб., что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».
Легендарная советская киностудия находилась в плане приватизации еще с 2009 г. Но активная реализация плана ее передачи в частную собственность началась в 2021 г., когда ФГУП «Союзмультфильм» был преобразован в акционерное общество, единственным владельцем которого стало Росимущество. Необходимость этого шага, как рассказывала в интервью «Ведомостям» в декабре 2021 г. Слащева, была обусловлена тем, что ФГУПу было сложно привлекать инвестиции от коммерческих партнеров для создания новых анимационных фильмов. Приватизацию ранее планировалось провести в интересах Сбербанка. Но сделка не была реализована, поскольку в апреле 2022 г. банк подпал под западные санкции.
«Союзмультфильм» – российская и советская киностудия, основанная в 1936 г. За время своего существования киностудия выпустила более 1500 мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Но главным образом бренд «Союзмультфильм» тесно ассоциируется с мультфильмами «золотой коллекции», в которую входят более 150 мультфильмов, в их числе – «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Карлсон» и т. д.