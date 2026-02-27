«Союзмультфильм» запустит платформу для коротких анимационных роликов

«Союзмультфильм» запустит платформу для коротких анимационных роликовПользователи сами смогут создавать контент, используя персонажей киностудии
«Союзмультфильм» запустит платформу, на которой пользователи смогут создавать анимационный контент с персонажами и музыкой из библиотеки студии, рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров Юлиана Слащева. По ее словам, сейчас киностудия ищет финансирование на разработку, а запуск планируется уже в 2026 г.
«Мы видим международные тенденции и понимаем, что через два-три года дети и подростки захотят производить короткий анимационный контент для себя. Если мы не возглавим этот тренд в России сейчас, то потеряем детскую аудиторию нового поколения», – пояснила Слащева.
Платформа предоставит пользователям легальный доступ ко всем контентным активам «Союзмультфильма» – персонажам, их голосам, локациям и музыке, а сама площадка будет иметь движок для показа коротких анимационных роликов, отметила топ-менеджер киностудии.
«Через собственный контент дети будут рассказывать нам, какую концовку у мультсериала они ожидают, как лучше развивать сюжет того или иного проекта и т. д. Лучшие видео мы будем показывать на нашем телеканале «Мультиландия», чтобы замотивировать ребят пользоваться площадкой», – говорит Слащева.
Платформа будет иметь премодерацию, чтобы не допустить «сцен с элементами жестокости и другого неподобающего использования наших персонажей». Доступ предполагается сделать платным, но «на старте стоимость прав для пользователей будет минимальной», отметила председатель совета директоров киностудии. Поначалу платформа, по ее словам, будет позиционироваться как B2C-площадка, а в перспективе «может облегчить лицензионное использование нашего контента и его элементов и для бизнеса».
В начале 2026 г. акционеры «Союзмультфильма» утвердили стратегию развития до 2028 г., которая, в частности, предполагает трансформацию анимационной студии в бренд-холдинг. Вокруг каждого бренда будут создаваться целые продуктовые вселенные, причем собственно релиз кино или сериального проекта планируется проводить «в третью или даже четвертую очередь», ему будет предшествовать выход других продуктов – игр, подкастов, книг, различных товаров и игрушек, подчеркнула Слащева: «В сегодняшних условиях крайне высокой конкуренции за внимание ребенка сериальные проекты имеет смысл создавать только по мотивам контента или продукта, который уже является абсолютным хитом».
Среди предстоящих проектов «Союзмультфильма» – мультсериалы «Крошки», «Принцессы», «Чемпионы», основанные на персонажах из «золотой коллекции», игровые фильмы «Матроскин. Начало» и кино по мотивам героев Корнея Чуковского (сценарий к картинам пишет Олег Маловичко), а также медиафраншиза «Орден Алой звезды», одним из авторов которой выступил фантаст Сергей Лукьяненко.