«Союзмультфильм» запустит платформу для коротких анимационных роликов

В начале 2026 г. акционеры «Союзмультфильма» утвердили стратегию развития до 2028 г., которая, в частности, предполагает трансформацию анимационной студии в бренд-холдинг. Вокруг каждого бренда будут создаваться целые продуктовые вселенные, причем собственно релиз кино или сериального проекта планируется проводить «в третью или даже четвертую очередь», ему будет предшествовать выход других продуктов – игр, подкастов, книг, различных товаров и игрушек, подчеркнула Слащева: «В сегодняшних условиях крайне высокой конкуренции за внимание ребенка сериальные проекты имеет смысл создавать только по мотивам контента или продукта, который уже является абсолютным хитом».