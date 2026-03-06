Автор «Одсуна» Алексей Варламов пишет биографию Пушкина «не в стиле ЖЗЛ»По словам автора, в книге он попытается развеять живучий миф о взаимоотношениях поэта с его семьей
Лауреат «Большой книги», ректор Литинститута Алексей Варламов работает над биографией Пушкина, рассказал писатель в интервью «Ведомостям». Дата выхода пока неизвестна – по словам автора, книга сейчас «в лучшем случае где-то на середине».
Импульсом к написанию книги о Пушкине стала «антиродительская легенда» – традиция негативной характеристики родителей поэта, утвердившаяся уже в первых биографических исследованиях, объясняет Варламов. В частности, «много жестких слов» в их адрес сказано уже в исследовании Павла Анненкова 1850-х гг., а затем и в книгах Владислава Ходасевича, Ариадны Тырковой-Вильямс, в незаконченном романе Юрия Тынянова «Пушкин».
«Да, Пушкин – солнце русской поэзии, все вращается вокруг него, и мы привыкли смотреть на его биографию глазами самого Пушкина – это понятно. И Пушкину действительно было тяжело с родителями, нет смысла идеализировать их отношения – они были в какие-то периоды весьма драматическими. Но ведь и родителям-то тоже было с ним тяжело. Пойди воспитай такого человека!» – рассуждает Варламов.
В своей книге писатель собирается показать «семейную ситуацию Пушкиных» с разных сторон. Это будет «не биография в стиле ЖЗЛ», а, скорее, книга про Пушкина в семье – «Пушкина-сына, Пушкина-внука, Пушкина-брата, Пушкина-зятя», рассказал писатель.
Нон-фикшен про главного русского поэта станет девятой биографической книгой Алексея Варламова – за две из них, про Алексея Толстого и Василия Розанова, он получил премии «Большая книга». В третий раз он стал лауреатом за свою прозу – в 2024 г. за отчасти автобиографический роман «Одсун», где история последнего полувека увидена глазами главного героя – филолога.
Почти все герои биографических работ Варламова – люди одной эпохи, родились во второй половине XIX в., «а дальше из Серебряного века через революцию и гражданскую войну перекочевали в советскую эпоху», говорит писатель. Этот интерес связан с личным опытом самого автора: «Я сам тоже родился в одной стране, воспитывался в одной системе ценностей, а затем пережил слом и вынужден был адаптироваться к новой реальности».
Книга про Пушкина стоит особняком в этом ряду – как и сам герой, отмечает Варламов: «Еще в детстве мама мне читала «Сказку о царе Салтане», и я не знал, что значит слово «князь», но меня уже тогда завораживали строки «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный?». Тут и простота, и музыкальность, и загадка. Пушкин – это совершенное чудо русского языка».
Алексей Варламов стал автором «Тотального диктанта» этого года, и написанный им текст предваряет будущую книгу – рассказывает о Пушкине и его отношениях с семьей, поделился писатель.