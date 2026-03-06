Автор «Одсуна» Алексей Варламов пишет биографию Пушкина «не в стиле ЖЗЛ»

Книга про Пушкина стоит особняком в этом ряду – как и сам герой, отмечает Варламов: «Еще в детстве мама мне читала «Сказку о царе Салтане», и я не знал, что значит слово «князь», но меня уже тогда завораживали строки «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный?». Тут и простота, и музыкальность, и загадка. Пушкин – это совершенное чудо русского языка».