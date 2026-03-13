Баста и «Руки Вверх!» стали лидерами по продажам билетов на концерты в 2025 году

Баста и «Руки Вверх!» стали лидерами по продажам билетов на концерты в 2025 годуЭти артисты активно гастролируют, имеют высокую узнаваемость и набор проверенных хитов
Баста, Егор Крид и группа «Руки Вверх!» стали лидерами по объему продаж билетов на концерты в 2025 г. и в натуральном, и в денежном выражении, следует из данных исследования консалтингового агентства OKS Labs (входит в рекламную группу Okkam) и билетных операторов «Яндекс афиша» и Kassir.ru.
Первое место по количеству проданных билетов занял Баста: в 2025 г. россияне купили 304 000 билетов на выступления этого артиста. У Егора Крида – вторая позиция: количество реализованных билетов на концерты поп-исполнителя достигло 241 000 штук. На третьем месте по объему продаж в натуральном выражении – группа «Руки вверх!» (193 000 билетов), на четвертом – группа «Ленинград» (146 000 билетов). Замыкает топ-5 поп-артист Xolidayboy (138 000 билетов).
В рейтинге по продажам в денежном выражении:
Баста,
Егор Крид,
«Ленинград»,
«Руки вверх!»,
Anna Asti.
Абсолютные показатели в денежном выражении и их динамику билетные операторы «Яндекс афиша» и Kassir.ru не раскрыли.
Представитель билетной бизнес-вертикали холдинга «ON медиа» («дочка» МТС; указанная вертикаль включает в себя сервисы Ticketland и Ticketscloud) лидерами по количеству проданных билетов на концерты в 2025 г. назвал Леонида Агутина, группы «Звери» и «Руки Вверх!», поп-певицу Anna Asti и рэпера Macan. Но абсолютные показатели он также не привел.
Российский рынок развлекательных офлайн-мероприятий в натуральном выражении в 2025 г. вырос на 2% в сравнении с 2024 г. до 439 млн реализованных билетов, а в денежном – на 28% до 306 млрд руб., следует из исследования OKS Labs, «Яндекс афиши» и Kassir.ru. Сегмент концертов – крупнейший, на него в прошлом году пришлось 28% рынка в деньгах.
Баста, Егор Крид, группы «Руки Вверх!» и «Ленинград» во-первых, медийны и узнаваемы, во-вторых, имеют набор проверенных хитов, которым может подпевать широкая аудитория, говорит гендиректор «ON лейбла» (входит в холдинг «ON медиа») Надежда Бойчевски. В-третьих, они гарантированно дают качественные концерты, на которые могут ходить люди нескольких возрастных групп, продолжает она. Коммерческий успех указанных артистов определяется в первую очередь медийностью, солидарен главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов.
Лидерство Басты обусловлено не только тем, что он народный любимец, но и тем, что стабильно генерирует события: новые гастрольные туры у него начинаются практически сразу после завершения старых, отмечает управляющий партнер агентства IPG Руслан Колюх. Кроме того, Баста уверенно собирает большие площадки: в прошлом году артист распродал две даты концертов подряд на стадионе «Лужники» за уикенд и собрал около 150 000 зрителей, добавляет он. Егор Крид, «Руки Вверх!» и «Ленинград» тоже активно гастролируют и собирают крупные площадки, поэтому их присутствие в рейтинге закономерно, говорит Колюх.
Попадание Xolidayboy в топ по продажам билетов в натуральном выражении связано с тем, что он популярен именно у молодежной аудитории, для которой организаторы обычно удерживают более доступные цены, поясняет Колюх. Этот молодой артист вышел на лидерские позиции за счет количества концертов, отмечает Сафронов из InterMedia: «В свою очередь билеты на концерты Anna Asti относительно дорогие, что объясняет ее попадание в топ-5 по продажам билетов именно в денежном выражении».