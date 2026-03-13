Баста и «Руки Вверх!» стали лидерами по продажам билетов на концерты в 2025 году

Лидерство Басты обусловлено не только тем, что он народный любимец, но и тем, что стабильно генерирует события: новые гастрольные туры у него начинаются практически сразу после завершения старых, отмечает управляющий партнер агентства IPG Руслан Колюх. Кроме того, Баста уверенно собирает большие площадки: в прошлом году артист распродал две даты концертов подряд на стадионе «Лужники» за уикенд и собрал около 150 000 зрителей, добавляет он. Егор Крид, «Руки Вверх!» и «Ленинград» тоже активно гастролируют и собирают крупные площадки, поэтому их присутствие в рейтинге закономерно, говорит Колюх.