Запрет пропаганды наркотиков осложнил маркировку книг для издателей

Крупные издатели фиксируют сложности при проставлении возрастных ограничений для книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков в литературе. Полученные от Минцифры разъяснения пока не дали четкого и однозначного понимания критериев возрастного рейтингования, рассказал «Ведомостям» гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Поэтому по крайней мере часть издателей, как отметил он, проставляет на все книги с упоминанием наркотиков пометку «18+» и закладывает в их цену базовую ставку НДС, равную 22%. В то время как книжная продукция, как правило, реализуется по льготной ставке – 10%, уточнил Кузнецов.