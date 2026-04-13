«Яндекс» и ВТБ в январе – марте снизили рекламную активность на ТВ почти на 40%В целом спрос крупнейших рекламодателей на телерекламу остается стабильным, отмечают в НРА
Шесть из топ-20 крупнейших рекламодателей на национальном ТВ в январе – марте 2026 г. заметно сократили свою активность в сравнении с тем же периодом 2025 г., следует из расчетов трех крупных рекламных агентств, проведенных по запросу «Ведомостей».
В частности, «Яндекс», по их оценкам, снизил объем рекламы на эфирном ТВ на 39–46%: по данным двух агентств, до 13 460–13 500 GRP (условные пункты рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик), третье оценило этот показатель в 21 700 GRP. Фармкомпания «Эвалар» сократила свою рекламную активность в телеэфире на 35–44% до 11 240–14 130 GRP, ВТБ – на 34–40% до 21 580–27 720 GRP, а «Т-технологии» – на 26–27% до 22 000–29 810 GRP, фиксируют в трех агентствах. Также свое присутствие на ТВ снизили «Биннофарм групп» (на 7–10%) и сеть «Вкусно – и точка» (на 4–9%).