«Яндекс» и ВТБ в январе – марте снизили рекламную активность на ТВ почти на 40%

В частности, «Яндекс», по их оценкам, снизил объем рекламы на эфирном ТВ на 39–46%: по данным двух агентств, до 13 460–13 500 GRP (условные пункты рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик), третье оценило этот показатель в 21 700 GRP. Фармкомпания «Эвалар» сократила свою рекламную активность в телеэфире на 35–44% до 11 240–14 130 GRP, ВТБ – на 34–40% до 21 580–27 720 GRP, а «Т-технологии» – на 26–27% до 22 000–29 810 GRP, фиксируют в трех агентствах. Также свое присутствие на ТВ снизили «Биннофарм групп» (на 7–10%) и сеть «Вкусно – и точка» (на 4–9%).