В бассейне и вверх ногами: как снимают кино про космос

В семейной комедии «Моя собака – космонавт» важным стал зеленый цвет. По словам Андрея Белана, он сочетается с желтым оттенком степей и перекликается с цветом военной формы. Зеленым оказалось и платье Юлии Пересильд на МКС. «В космической индустрии четкая технология пошива и требования к тканям, которые можно заказать только на специальных заводах. Большинство материалов в космосе электризуются, поэтому мы не могли отправить на МКС ни шерсть, ни шелк. Только хлопковый трикотаж, который считается безопасным, – рассказывает Виктория Ефимова-Шестаковская. – Это первое платье в космосе в истории, и никто не знал, как оно себя поведет в невесомости. Пришлось самой выдумывать варианты “происшествий” и предлагать фасоны и технологические решения, которые это нейтрализуют. Например, специальные веревочки, которые крепятся к ногам и фиксируют подол, чтобы он не пузырился и не задирался».