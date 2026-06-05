«Мосфильм» оценил каждый из почти 1600 фильмов своей коллекции в 1 руб.

Киноконцерн «Мосфильм» перевел на балансовый учет 1598 фильмов из своей киноколлекции. Это следует из пояснений к его бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2025 г. Каждый из них был условно оценен в 1 руб., соответственно, их общая балансовая стоимость составила 1598 руб. О каких именно фильмах идет речь, в документе не уточняется.