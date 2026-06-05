«Мосфильм» оценил каждый из почти 1600 фильмов своей коллекции в 1 руб.Это технически корректный, но крайне консервативный подход, считают эксперты
Киноконцерн «Мосфильм» перевел на балансовый учет 1598 фильмов из своей киноколлекции. Это следует из пояснений к его бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2025 г. Каждый из них был условно оценен в 1 руб., соответственно, их общая балансовая стоимость составила 1598 руб. О каких именно фильмах идет речь, в документе не уточняется.
Определить стоимость исключительных прав на указанные фильмы «объективно невозможно», так как расходы на их производство осуществлены десятилетия назад, объясняется в пояснениях к отчетности. При этом там отмечается, что нормативно-правовое регулирование данного вопроса, в том числе методика оценки прав на «старые фильмы», отсутствует.
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