Настоящая одержимость: как режиссер малобюджетного хоррора удивил Голливуд

Для Голливуда история Баркера стала ярким примером нового тренда: все больше режиссеров начинают работать на YouTube, минуя долгие годы восхождения по карьерной лестнице в киностудиях. Ранее похожий путь прошли братья Дэнни и Майкл Филиппу из Австралии, создавшие хорроры «Два, три, демон, приди!» (Talk to Me, 2022) и «Верни ее из мертвых» (Bring Her Back, 2025), Крис Стакманн с хоррором «Шелби Оукс. Город-призрак» (Shelby Oaks, 2024), Марк Фишбах с хоррором «Железное легкое» (Iron Lung, 2026), Кейн Парсонс, чье «Закулисье реальности» (Backrooms) показывают в кинотеатрах с конца мая, и другие ютьюберы, которые внезапно попали из интернета на большой экран.