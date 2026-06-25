Программа «Земский работник культуры» в 2025 году реализована не в полном объеме

Госпрограмма «Земский работник культуры» стартовала в 2025 г. Ее цель – привлечь профильных специалистов в организации культуры, расположенные в селах, поселках и малых городах с населением менее 50 000 жителей. Стимулировать деятелей культуры планировалось за счет единовременных компенсационных выплат: в 2025 г. их размер составлял 2 млн руб. в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и 1 млн руб. в других регионах. В прошлом году участие в программе приняли 87 регионов России, в рамках нее были трудоустроены 1074 специалиста, причем 98 из них – в субъектах ДФО, а 51 – в населенных пунктах Новороссии и Донбасса, рассказывала ранее министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре. В 2026 г. объем бюджетных средств, предусмотренных для реализации программы «Земский работник культуры», был увеличен до 1,7 млрд руб.