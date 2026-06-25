Программа «Земский работник культуры» в 2025 году реализована не в полном объеме

Программа «Земский работник культуры» в 2025 году реализована не в полном объемеОдна из причин – «изначально завышенная» в документе потребность в специалистах», отмечают в Счетной палате
Минкультуры не полностью освоило субсидии на федеральную программу «Земский работник культуры», следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета в этом ведомстве. Не потраченными остались 7,2% средств (80,2 млн руб.), которые были изначально предусмотрены на выплаты таким работникам (1,1 млрд руб.). Это произошло из-за «изначально завышенной» потребности в специалистах, заявленной в рамках программы, а также в связи с особенностями ее реализации на территории отдельных регионов, поясняют в своем заключении аудиторы Счетной палаты. Нереализованная сумма направлена в резервный фонд правительства, резюмируется в заключении.
Госпрограмма «Земский работник культуры» стартовала в 2025 г. Ее цель – привлечь профильных специалистов в организации культуры, расположенные в селах, поселках и малых городах с населением менее 50 000 жителей. Стимулировать деятелей культуры планировалось за счет единовременных компенсационных выплат: в 2025 г. их размер составлял 2 млн руб. в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) и 1 млн руб. в других регионах. В прошлом году участие в программе приняли 87 регионов России, в рамках нее были трудоустроены 1074 специалиста, причем 98 из них – в субъектах ДФО, а 51 – в населенных пунктах Новороссии и Донбасса, рассказывала ранее министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре. В 2026 г. объем бюджетных средств, предусмотренных для реализации программы «Земский работник культуры», был увеличен до 1,7 млрд руб.
Ситуация, при которой фактическое количество заключенных договоров оказывается ниже планового, связана исключительно с добровольностью участия граждан в программе, пояснил «Ведомостям» представитель Минкультуры. Запрашиваемый субъектами объем средств – это их прогнозируемая потребность, отметил он: «Но на этапе подачи заявок на федеральное финансирование субъекты не могут с абсолютной точностью определить, сколько именно специалистов согласится переехать в регион и закрепиться на местах».
Упомянутые аудиторами Счетной палаты региональные особенности связаны с высокой мобильностью участников на старте, также добавили в пресс-службе ведомства. Но при знакомстве с новым местом работы специалист иногда оказывается не готов к разнице в климате, логистическим проблемам и может решить не заключать трудовое соглашение и договор о предоставлении выплат, продолжает представитель Минкультуры: «Подобная ситуация характерна в первую очередь для территорий со сложными климатическими условиями».
Как Минкультуры осваивает бюджетные средства
Сложности в планировании госпрограммы могут быть обусловлены тем, что сфера культуры на сегодня «в значительной части не определена по структуре», а аналитика и статистика по ней давно не совершенствовалась, считает главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов.
Недоосвоение 7,2% бюджетных средств нельзя назвать провалом: в первый год работы любой новой федеральной программы идет настройка механизмов и адаптация регионов к новым правилам, отмечает замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров. Изначально завышенная потребность в специалистах, вероятно, связана с «разумной подстраховкой» субъектов, предполагает он: «Регионы понимают, что часть кандидатов в последний момент может отказаться от переезда, изменить место работы или не завершить оформление документов, поэтому они формируют заявку с определенным запасом».
Региональные особенности вполне понятны: где-то есть служебное жилье, развитая инфраструктура, а где-то с этим сложнее, продолжает Заббаров. Поэтому, как говорит он, единый федеральный механизм закономерно показывает разную эффективность на местах. При этом результативность исполнения программы «Земский работник культуры» корректнее было бы оценивать не по объему выплат, а по закрепляемости специалистов через 3–5 лет, считает эксперт.