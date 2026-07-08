Минпрос и Минфин предложили реализовать «Детскую книжную карту» после 2030 года

Минпрос и Минфин предложили реализовать «Детскую книжную карту» после 2030 годаТакое решение обусловлено «приоритетами расходования федерального бюджета»
Минпросвещения и Минфин в проекте доклада президенту России в 2026 г. инициировали перенос рассмотрения вопроса реализации госпрограммы «Детская книжная карта» на период после 2030 г., следует из отраслевого доклада Минцифры по книжному рынку за 2025 г. Это обусловлено «приоритетами расходования федерального бюджета в 2026–2029 гг.», отмечается там же. Представитель Минцифры переадресовал запрос «Ведомостей» в Минпросвещения (выступает координатором реализации этой программы). В Минпросвещения и Минфине на него не ответили.
Президент России Владимир Путин в июле 2025 г. поручил проработать вопрос реализации программы «Детская книжная карта» премьер-министру Михаилу Мишустину и своему советнику Елене Ямпольской. Книги – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций, поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому, пояснил президент. Действие программы, согласно поручению Путина, должно охватить семьи с детьми в возрасте от трех до шести лет, номинал одной карты установлен на уровне 3000 руб. В результате межведомственного совещания осенью 2025 г. было предложено сформировать на базе организаций, подведомственных Минпросвещения, научный экспертный совет для проведения экспертизы предлагаемых к включению в программу книг, отмечается в докладе Минцифры. Общественную экспертизу таких произведений должен был проводить экспертный совет Российского книжного союза по детской книге.