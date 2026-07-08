Минпрос и Минфин предложили реализовать «Детскую книжную карту» после 2030 года

Президент России Владимир Путин в июле 2025 г. поручил проработать вопрос реализации программы «Детская книжная карта» премьер-министру Михаилу Мишустину и своему советнику Елене Ямпольской. Книги – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций, поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому, пояснил президент. Действие программы, согласно поручению Путина, должно охватить семьи с детьми в возрасте от трех до шести лет, номинал одной карты установлен на уровне 3000 руб. В результате межведомственного совещания осенью 2025 г. было предложено сформировать на базе организаций, подведомственных Минпросвещения, научный экспертный совет для проведения экспертизы предлагаемых к включению в программу книг, отмечается в докладе Минцифры. Общественную экспертизу таких произведений должен был проводить экспертный совет Российского книжного союза по детской книге.