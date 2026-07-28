Зарубежные издатели мобильных игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

Среди стран по размеру рекламных бюджетов, вложенных в продвижение мобильных игр в RuStore, в январе – июне первенство удерживает Китай, отметили в пресс-службе магазина. На него пришлось около 76% совокупного показателя. Причем именно два китайских проекта – Doomsday×Fairy tail и Athena: Blood Twins – стали лидерами по рекламным вложениям среди всех зарубежных мобильных игр, добавили там же. За Китаем в рейтинге стран следуют Сингапур и ОАЭ: в совокупности эти две страны обеспечили еще около 10% общего объема рекламных бюджетов, также отметил представитель RuStore.