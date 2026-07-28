Зарубежные издатели мобильных игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStore

Зарубежные издатели мобильных игр втрое нарастили рекламные бюджеты в RuStoreЭто связано с эффектом от его обязательной предустановки на смартфоны и ростом аудитории, говорят эксперты
Иностранные издатели мобильных игр в январе – июне 2026 г. вложили в рекламу в российском магазине приложений RuStore более 400 млн руб. – в 3 раза больше, чем за тот же период 2025 г., рассказал «Ведомостям» его представитель. Общий объем рекламных затрат в RuStore за тот же период вырос в 2,6 раза, также отметил он. Абсолютные цифры представитель магазина приложений не раскрыл.
Среди стран по размеру рекламных бюджетов, вложенных в продвижение мобильных игр в RuStore, в январе – июне первенство удерживает Китай, отметили в пресс-службе магазина. На него пришлось около 76% совокупного показателя. Причем именно два китайских проекта – Doomsday×Fairy tail и Athena: Blood Twins – стали лидерами по рекламным вложениям среди всех зарубежных мобильных игр, добавили там же. За Китаем в рейтинге стран следуют Сингапур и ОАЭ: в совокупности эти две страны обеспечили еще около 10% общего объема рекламных бюджетов, также отметил представитель RuStore.