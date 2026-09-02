Россияне купили больше билетов на летние фестивали

У Ticketscloud продажи в натуральном выражении увеличились на 11,1%, сообщили в его пресс-службе. Абсолютные показатели представитель этого сервиса не предоставил. В пресс-службе «Яндекс афиши» отметили растущую динамику категории, но ее точные показатели не привели. В натуральном выражении продажи билетов на летние фестивали в указанный период достигли 298 000 шт., рассказал «Ведомостям» представитель этого сервиса. Гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская отметила, что продажи билетов на летние фестивали за указанный период сохранили «положительную динамику». Средняя стоимость билета на фестиваль, по данным Ticketscloud, увеличилась на 21% до 4449 руб., а по данным Kassir.ru – на 15% до 3000 руб.