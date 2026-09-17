В зарубежных базах для обучения ИИ аналитики нашли сотни песен Басты и Билана

В зарубежных базах для обучения ИИ аналитики нашли сотни песен Басты и БиланаЗапросы на лицензирование российского контента лейблам не поступали
В открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей содержатся сотни треков популярных российских артистов. К таким выводам пришли аналитики Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) в результате поиска песен в базе данных проекта AI Watchdog американского журнала The Atlantic. AI Watchdog проводит анализ по датасетам Laion-Disco-12M компании Laion и Sleeping-D 9M от группы разработчиков Sleeping AI. В первом содержится 12,3 млн композиций с YouTube, во втором – 9,7 млн песен с того же видеохостинга и их тексты с cайта Genius.
Лидером по количеству треков в зарубежных датасетах стал рэпер Баста. В датасете Laion содержится 193 его композиции, в базе Sleeping AI – 104. На 2-м месте – хип-хоп исполнитель Feduk (настоящее имя – Федор Инсаров; 150 треков и 91), на третьем – поп-артист Сергей Лазарев (144 и 118). Замыкают первую пятерку Дима Билан (140 и 119) и группа «Звери» (135 и 41). Также в топ-10 – Леонид Агутин (119 и 38), Егор Крид (99 и 80), Ваня Дмитриенко (50 и 24) и др. Кроме того, в этих датасетах оказались и видео с участием артистов – 17 роликов с Сергеем Лазаревым и 28 с Егором Кридом. Наличие трека в датасете не является доказательством того, что трек был использован для обучения каких-либо генеративных моделей, но указывает на высокую вероятность этого события, отмечается на сайте The Atlantic.
Владельцы указанных датасетов, равно как и другие разработчики ИИ, – отечественные и зарубежные с запросами на использование произведений артистов, сотрудничающих с Первым музыкальным издательством (ПМИ; выпускает и дистрибутирует треки Агутина, «Руки вверх!» и др.), к издательству не обращались, сообщил «Ведомостям» его представитель.
1 трлн руб.
Музыкальным лейблам не поступают обращения о лицензировании их контента для обучения ИИ ни от зарубежных, ни от российских разработчиков нейросетей, также отмечает гендиректор «ON лейбла» (входит в холдинг «ON медиа»; сотрудничал с Агутиным) Надежда Бойчевски. Более того, часть из них утверждает, что собирает контент из так называемых открытых интернет-источников, добавляет она: «То есть, по всей вероятности, они могут активно использовать пиратские ресурсы, где не нужно регистрироваться или платить по подписке».
Представители Егора Крида, музыкальных лейблов Koala Music (сотрудничает с Сергеем Лазаревым), Gaz (издает и дистрибутирует треки Басты) и Zion (выпускает треки Вани Дмитриенко) на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Мировая практика лицензионных сделок с правообладателями для обучения ИИ на их контенте уже формируется, говорит гендиректор НФМИ Никита Данилов. Например, в ноябре 2025 г. Warner Music Group и Suno объявили о партнерстве по созданию легально обученных моделей с участием артистов лейбла, вскоре похожее соглашение о лицензировании каталога для обучения ИИ подписали Universal Music Group и Udio. Но пока такие примеры являются скорее исключением, чем общим правилом, продолжает он: «На текущий момент практически любой материал, стоит ему оказаться в публичном доступе, по-прежнему может быть использован для обучения чьей-то нейросети без разрешения автора».
Принятый в России закон о поддержке развития ИИ идет вразрез с формирующейся мировой тенденцией, считает Данилов. Документ позволяет разработчикам нейросетей использовать авторский контент без разрешения правообладателя, поясняет он. Музыкальная индустрия предлагает закрепить на законодательном уровне прозрачный механизм лицензирования, при котором правообладатель сам вправе разрешить или запретить использование своих произведений для обучения моделей, заключает Данилов.
Если для обучения моделей используется профессиональный контент, его использование должно быть прозрачным, солидарен A&R директор лейбла S&P Digital (сотрудничает с Feduk, Димой Биланом) Денис Глазин. А у правообладателя, по его словам, должна быть возможность определять условия такого использования.
Разработать поправки в законодательство, которые призваны защитить интересы правообладателей при использовании контента для ИИ, поручил правительству и объединениям правообладателей президент Владимир Путин, писали ранее «Ведомости». Проработку вопросов регулирования сферы ИИ, в том числе его обучение на авторском контенте, сейчас ведут сразу несколько рабочих групп. Это, в частности, рабочая группа при президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет депутат Павел Крашенинников. Еще одна рабочая группа для решения указанных вопросов – «Медиаиндустрия и авторское право» – сформирована на базе правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Подготовка предложений, как ожидается, должна быть завершена осенью, говорил ранее «Ведомостям» Крашенинников.