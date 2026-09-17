В зарубежных базах для обучения ИИ аналитики нашли сотни песен Басты и Билана

Лидером по количеству треков в зарубежных датасетах стал рэпер Баста. В датасете Laion содержится 193 его композиции, в базе Sleeping AI – 104. На 2-м месте – хип-хоп исполнитель Feduk (настоящее имя – Федор Инсаров; 150 треков и 91), на третьем – поп-артист Сергей Лазарев (144 и 118). Замыкают первую пятерку Дима Билан (140 и 119) и группа «Звери» (135 и 41). Также в топ-10 – Леонид Агутин (119 и 38), Егор Крид (99 и 80), Ваня Дмитриенко (50 и 24) и др. Кроме того, в этих датасетах оказались и видео с участием артистов – 17 роликов с Сергеем Лазаревым и 28 с Егором Кридом. Наличие трека в датасете не является доказательством того, что трек был использован для обучения каких-либо генеративных моделей, но указывает на высокую вероятность этого события, отмечается на сайте The Atlantic.