OpenAI замедлила обучение передовых ИИ-моделей в целях безопасности

Во время паузы OpenAI усиливала защиту исследовательской инфраструктуры и расширяла системы мониторинга. Компания также продолжила проводить обучение и тестирование в меньших масштабах, чтобы оценить поведение моделей и проверить эффективность новых мер безопасности перед возобновлением более крупных запусков. В частности, OpenAI усиливает изоляцию процессов, в которых выполняется созданный моделями код, ограничивает их доступ к интернету и внутренним сетям и расширяет автоматизированный контроль за действиями ИИ. Наиболее строгие меры применяются к Astra и моделям, предназначенным для задач в сфере кибербезопасности.