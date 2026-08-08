OpenAI приостановила выпуск модели Astra из-за киберугроз

Конкурирующая компания Anthropic в июне выпустила более безопасную версию своей модели Mythos, а также призывала к глобальной паузе в развитии ИИ. На конференции Black Hat сотрудники OpenAI уже заявляли о намерении замедлить тестирование для улучшения практик безопасности.