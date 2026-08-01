22 июля компания OpenAI заявила, что с помощью агента ИИ, созданного на базе последней модели ChatGPT – GPT-5.6 Sol, и еще одной непредставленной модели произошел взлом компании Hugging Face. ИИ-агент вышел из-под контроля во время тестирования. Он самостоятельно получил доступ к системе Hugging Face и взломал его. В OpenAI заявили, что агент «успешно нашел способы получить доступ к секретной информации, которую можно было использовать для обмана системы».