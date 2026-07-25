Взломавший Hugging Face агент OpenAI совершал атаки в течение нескольких дней

Компании OpenAI потребовалось несколько дней, чтобы понять, что за взломом стоит ее агент. 20 июля об этом сообщили в Hugging Face (считается в России иноагентом), а на следующий день – всему миру. В своем заявлении OpenAI отметила, что взлом был беспрецедентным и «знаменует собой важный момент для безопасности ИИ». Компания заявила, что опубликует технический отчет после изучения инцидента.