Наиболее серьезным инцидентом стала попытка одного из агентов написать вредоносный код и создать поддельные онлайн-личности, чтобы убедить человека одобрить его запуск. При этом AISI подчеркнул, что в результате инцидентов реального ущерба причинено не было. Anthropic подтвердила, что фальшивые личности создала именно ее модель.