Жаров назвал главные качества национального характера россиян

Жаров назвал главные качества национального характера россиянДанила Багров из фильма «Брат» воплощает лучшие черты нации
Широта души, справедливость и стойкость – главные черты национального характера по мнению самих россиян, следует из исследования «Российский культурный код», проведенного холдингом «Газпром-Медиа». Результаты проекта представил гендиректор ГПМ Александр Жаров в четверг, 24 сентября, на Форуме объединенных культур в Петербурге. По словам Жарова, эти качества назывались респондентами «независимо от возраста, региона и вероисповедания».
Исследование проводилось в три этапа. Вначале ученые в области культурологии, социологии и философии (директор Института образовательных стратегий Ирина Мурзина, директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной и др.) сформулировали исследовательскую рамку – как формируется и из каких элементов состоит национальный код.
На втором этапе руководители институций и деятели культуры – глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Никита Михалков, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и др. – поделились мнением о роли современных медиа в сохранении и развитии культурного наследия. Наконец, в ходе всероссийского онлайн-опроса жители страны из 36 городов всех восьми федеральных округов рассказали о том, какие символы и смыслы им близки и как события новейшей истории повлияли на их самоощущение.
Строгого определения культурного кода нет даже в академической среде, но в общих чертах его можно описать как «незримый каркас», который помогает нам отличать «свое» от «чужого», рассказал Жаров. В ходе исследования в ГПМ попытались обрисовать структуру и характерные признаки национального кода и пришли к выводу, что в нем одновременно присутствуют и взаимодействуют «образы, нормы и привычки» самых разных эпох.
В музыке наиболее точно отражают национальный характер произведения Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Петра Чайковского, отмечается в исследовании. В песнях Высоцкого отчетливо звучит «стремление к справедливости, способность преодолевать трудности через юмор и готовность говорить о жизни без прикрас», пояснил Жаров. В свою очередь, Цой смог выразить «дух времени простыми, точными словами», а Чайковский воспринимается как символ культурного величия страны, добавил гендиректор ГПМ.
Главным киногероем россияне назвали персонажа фильма Алексея Балабанова «Брат» Данилу Багрова, роль которого исполнил Сергей Бодров. Именно Багров воплощает все три ключевые черты национального характера – справедливость, стойкость и широту души, отметили респонденты. В 1990-е популярность героя была связана с запросом на справедливость, а сегодня Багров воплощает спрос на героя, который «верен своим, не проходит мимо чужой беды и действует не ради публичного признания», рассказал Жаров.
При создании новых историй холдинг будет опираться на результаты этого исследования, подчеркнул топ-менеджер. Среди практических выводов – зрителю нужны современные истории, которые опираются на ценности семьи, справедливости, стойкости, а на первых ролях должны чаще появляться простые герои, которые «каждый день отлично делают свое дело и не считают это подвигом», добавил Жаров. Кроме того, по его словам, нужно производить больше контента, который помогает «выдохнуть и увидеть свет в конце тоннеля».