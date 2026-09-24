Жаров назвал главные качества национального характера россиян

При создании новых историй холдинг будет опираться на результаты этого исследования, подчеркнул топ-менеджер. Среди практических выводов – зрителю нужны современные истории, которые опираются на ценности семьи, справедливости, стойкости, а на первых ролях должны чаще появляться простые герои, которые «каждый день отлично делают свое дело и не считают это подвигом», добавил Жаров. Кроме того, по его словам, нужно производить больше контента, который помогает «выдохнуть и увидеть свет в конце тоннеля».