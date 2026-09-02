Александр Жаров рассказал о новом руководстве «Централ партнершип»

«Весь управленческий персонал остается на своих местах в ЦПШ, – уточнил Жаров. – Дальше я буду внимательно смотреть, и по итогам второй половины 2026 г. я буду делать выводы, как коллеги справляются. Я поставил перед ними конкретные задачи, в том числе, по эстимейту фильмов, которые в ближайшее время будут выходить в прокат».