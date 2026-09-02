Александр Жаров рассказал о новом руководстве «Централ партнершип»Возглавлявший кинопрокатчика Вадим Верещагин в августе покинул медиахолдинг
Функцию генерального директора «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») будет исполнять «ГПМ КИТ» (также актив ГПМ), рассказал «Ведомостям» на полях ВЭФ гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Павел Верещагин, который сейчас возглавляет департамент кинопроката ЦПШ, будет повышен до заместителя гендиректрора компании, добавил Жаров.
«Весь управленческий персонал остается на своих местах в ЦПШ, – уточнил Жаров. – Дальше я буду внимательно смотреть, и по итогам второй половины 2026 г. я буду делать выводы, как коллеги справляются. Я поставил перед ними конкретные задачи, в том числе, по эстимейту фильмов, которые в ближайшее время будут выходить в прокат».
В «ГПМ КИТ» в июле этого года сменился гендиректор, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Андрей Терешок больше не занимает этот пост, новый руководитель компании – Николай Соломенцев. «ГМП КИТ» уже управляет продакшенами «Газпром-медиа» – Good Story Media, 1-2-3 Production и т.д.
Вадим Верещагин, руководивший ЦПШ с 2018 г., в августе покинул холдинг «Газпром-медиа». Его новым местом работы стал холдинг-конкурент ГПМ – «Национальная медиа группа» (НМГ). С 1 сентября Верещагин руководит кинокластером, который был создан в НМГ на базе киноактивов холдинга – «НМГ кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации.