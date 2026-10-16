«Маяк»-2026: «Малика» и монстр Шредингера

Историкам будет виднее – временный это спад или первый год затяжного кризиса, но пока можно констатировать очевидное. Четвертый «Маяк» оказался рекордным по количеству участников – 11 названий в конкурсе – и самым слабым за всю свою недолгую, но яркую историю. Лучшие фильмы справедливо отмечены жюри во главе с режиссером-аниматором Константином Бронзитом (пусть с некоторыми решениями и хочется поспорить). Но надо признать – ни одного события уровня «Каникул», «Кончится лето», «Картин дружеских связей» и прочих хитов «Маяка» прошлых лет в этот раз не случилось.