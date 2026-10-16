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Главная / Стиль жизни /

«Маяк»-2026: «Малика» и монстр Шредингера

Дети накануне жизни и радость неопределенности – главные темы кинофестиваля в Геленджике
Николай Корнацкий
Николай Зверков
Николай Зверков

Историкам будет виднее – временный это спад или первый год затяжного кризиса, но пока можно констатировать очевидное. Четвертый «Маяк» оказался рекордным по количеству участников – 11 названий в конкурсе – и самым слабым за всю свою недолгую, но яркую историю. Лучшие фильмы справедливо отмечены жюри во главе с режиссером-аниматором Константином Бронзитом (пусть с некоторыми решениями и хочется поспорить). Но надо признать – ни одного события уровня «Каникул», «Кончится лето», «Картин дружеских связей» и прочих хитов «Маяка» прошлых лет в этот раз не случилось.

И это ни в коем случае не укор в адрес организаторов фестиваля или программного директора – кинокритик Стас Тыркин вновь собрал разнообразный, но цельный лайн-ап, где все премьеры стыкуются как фрагменты пазла, остроумно развивая и поддерживая темы друг друга. Задача фестиваля – фиксировать текущий момент, и «Маяк», главный наследник «Кинотавра», честно свою работу выполнил, подтвердив, что российское авторское кино переживает непростые времена. Возможно, ненадолго – ведь в отличие от основного конкурса короткометражная программа на «Маяке» (отборщик – Андрей Щиголев), напротив, получилась лучшей за все время.

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